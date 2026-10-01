Данас исплата пензија у Српској

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас ће бити исплаћена септембарска пензија.
Одлукама Владе Републике Српске о редовним и ванредним усклађивањима, пензије су у овој години веће за десет одсто у односу на прошлу годину, а у августу је, с циљем унапређења материјалног положаја свих корисника пензија, исплаћена једнократна помоћ.
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