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Трамп: САД ускоро мора да одлучи да ли ће напасти Иран или ће постићи споразум

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01.10.2026 07:49

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да ће САД ускоро морати да одлуче да ли ће напасти Иран или ће постићи споразум са Техераном, упозоривши да се тренутна "пат-позиција" ближи крају.

- Можда ћемо их дићи у ваздух. Морамо да донесемо ту одлуку. Да ли да их дигнемо у ваздух или да постигнемо споразум - рекао је Трамп новинарима у Овалној соби.

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Он је истакао да се "тренутак ближи" и да ће се то "веома брзо окончати, на овај или онај начин".

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

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