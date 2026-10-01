Трамп: САД ускоро мора да одлучи да ли ће напасти Иран или ће постићи споразум

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Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да ће САД ускоро морати да одлуче да ли ће напасти Иран или ће постићи споразум са Техераном, упозоривши да се тренутна "пат-позиција" ближи крају.
- Можда ћемо их дићи у ваздух. Морамо да донесемо ту одлуку. Да ли да их дигнемо у ваздух или да постигнемо споразум - рекао је Трамп новинарима у Овалној соби.
Србија
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Он је истакао да се "тренутак ближи" и да ће се то "веома брзо окончати, на овај или онај начин".
(Танјуг)
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