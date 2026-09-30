Још троје држављана БиХ на Трамповој "црној листи"

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Министарство домовинске безбједности САД ажурирало је статистику ухапшених држављана других земаља који су у Америци оптужени за тешка кривична дјела, а међу новим именима на листи налази се и троје држављана Босне и Херцеговине.
У посљедњим акцијама америчке Службе за имиграцију и царине (Immigration and Customs Enforcement – ICE) и Граничне патроле САД ухапшени су Реџо Бегановић, Санела Хусејновић и Јасмина Колаковић.
Бегановић је ухапшен у граду Боулинг Грин, у савезној држави Кентаки, а терети се за крађу у продавници.
Хусејновић је ИЦЕ ухапсио такође у Боулинг Грину, а на терет јој се ставља примање украдене имовине.
Колаковићева је ухапшена у Џексонвилу, у савезној држави Флорида, а терети се за кривично дјело преваре издавањем чека без покрића.
Раније се на овој „црној листи“ нашло 26 држављана Босне и Херцеговине.
Ријеч је о Данијелу Пухарићу, Денису Шечићу, Семиру Мустафићу, Дениси Омеровић, Бранкици Јанковић, Армину Смајловићу, Јетону Битићију, Адмиру Вели, Сафету Авдулахају, Демиру Кеци, Гордани Јухић, Мирдалу Липљанцу, Аднану Синановићу, Кемалу Дугалићу, Ермину Сарићу, Дениси Алимановић, Хати Сарић, Енесу Ђурићу, Омеру Карахоџићу, Данијелу Бошковићу, Омару Дероњићу, Денису Велићу, Горану Ристићу, Тонију Балијагићу, Харису Карајићу и Муји Авдићу.
(Кликс)
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