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Трамп: Одлазак из Ирака је велики дан за Америку

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30.09.2026 20:37

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Предсједник Уједињених нација Доналд Трамп говорио је током 81. седнице Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација у уторак, 22. септембра 2026.
Фото: AP Photo/Seth Wenig / Tanjug

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је званично и потпуно повлачење америчких снага из Ирака "велики дан за Америку" и похвалио ирачког премијера Алија ел Заидија.

"Данас са задовољством објављујем да посљедње америчке снаге напуштају Ирак! Прошло је много времена, уз веома лоше одлуке које су нас уопште увукле у ову мочвару, али ускоро ће то бити дио историје", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је додао да САД одлазе из Ирака "који има дивног новог премијера, Алија ел Заидија".

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Тагови :

Доналд Трамп

Ирак

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