Трамп: Одлазак из Ирака је велики дан за Америку

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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је званично и потпуно повлачење америчких снага из Ирака "велики дан за Америку" и похвалио ирачког премијера Алија ел Заидија.
"Данас са задовољством објављујем да посљедње америчке снаге напуштају Ирак! Прошло је много времена, уз веома лоше одлуке које су нас уопште увукле у ову мочвару, али ускоро ће то бити дио историје", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да САД одлазе из Ирака "који има дивног новог премијера, Алија ел Заидија".
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