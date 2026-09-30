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Роналдо напустио Португал!

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30.09.2026 21:01

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Роналдо напустио Португал!
Фото: Tanjug/AP/Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Кристијано Роналдо напустио је камп фудбалске репрезентације Португала усред окупљања за утакмице Лиге нација, а своју одлуку потврдио је и објавом на друштвеним мрежама.

До неочекиваног развоја ситуације дошло је након што је Роналдо утакмицу против Норвешке у гостима провео на клупи.

Селектор Португала Хорхе Жезус потом је на конференцији за новинаре поручио да играчи не одлучују о томе ко ће и колико играти, већ да је то искључиво одлука селектора.

Роналдо је такву поруку, према доступним информацијама, доживио као непоштовање, након чега је напустио репрезентативни камп.

Португалски фудбалер убрзо се огласио и потврдио свој потез.

„Након конференције за новинаре селектора репрезентације и разговора са предсједником Фудбалског савеза Португала, одлучио сам да напустим тренинг-камп репрезентације“, навео је Роналдо.

Он је најавио да ће накнадно детаљније говорити о разлозима своје одлуке.

„У догледно вријеме португалском народу рећи ћу истину о разлозима мог одласка из репрезентације, којој сам увијек био посвећен. Сада је вријеме да пожелим срећу Португалу и свим мојим саиграчима, без изузетка“, поручио је Роналдо.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Фудбал

Португал

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