Додик: Наша понуда Сарајеву - вратите нас на Дејтон ако хоћете БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да је српска понуда политичком Сарајеву - вратите нас на Дејтонски споразум ако хоћете БиХ.
"Ми смо направили методологију по којој се крећемо својим путем. Све ће то бити мирно. Вријеме ће све то да посложити. Или ће нешто функционисати или неће, а ја знам да ће функционисати Република Српска", рекао је Додик.
Додик је истакао да је БиХ пропала земља и да политичко Сарајево прави спрдњу од ње.
"Прије четири године смо се договорили да ћемо деблокирати пројекте `Бук Бијела`, Аеродром Требиње, `Јужна интерконекција`, међутим ништа од тога није учињено, што говори да је ријеч о патолошким лажовима који су спремни да праве спрдњу од државе и договора", рекао је Додик.
Додик је указао да ниједан Србин не може дати сагласност на говор Дениса Бећировића на сједници Генералне скупштине УН.
"У таквим околностима нема дијалога. Не може се нешто направити из мржње. Ствари се рјешавају из љубави, из заједничког хтијења да буде боље и да се нешто уреди", рекао је Додик.
Истакао је да из политичког Сарајева сваки дан испоручују неку провокацију и сваки дан се спрдају са БиХ, а примјер за то је и монографија о дипломатији БиХ коју је израдио Елмедин Конаковић.
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"У ту монографију је укључено оно што су муслимани радили од 1991. до 1995. године. Дипломатија постоји тек од Дејтонског споразума, јер смо ми прије тога биле зараћене стране", рекао је Додик за РТРС.
Навео је да политичко Сарајево не разумију вријеме.
"Они и даље мисле да су ту /Мајкл/ Марфи и /Кристијан/ Шмит и да је глобални свијет неприкосновено под палицом Бајденове и бриселске администрације. Једно су управу - остала је бриселска администрација, али шта она може да уради данас?", рекао је Додик.
Он је истакао да је пут у ЕУ небитан ако буде настављен на начин да се сваки пут кроз реформе које Брисел испоставља смањује Република Српска, преноси Срна.
"Бриселски пројекат је антисрпски пројекат. То се односи и на Србију у вези са Косовом", рекао је Додик.
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