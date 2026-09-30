Новаковић Бурсаћ: СНСД има јасну политику и конкретне резултате

Аутор:АТВ редакција
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Сњежана Новаковић Бурсаћ, кандидат СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, истакла је на скупу у Шипову да се ова странка у континуитету представља грађанима јасним политикама и конкретним резултатима.
"Ми смо се на нивоу БиХ, кроз дјеловање Жељке Цвијановић, а претходно и Милорада Додика, и свих наших делегата и посланика у ПС БиХ, исказали као неприкосновени борци за заштиту уставних надлежности Републике Српске. Да ту, поготово након спољно-политичких успјеха, нема узмицања нити ће их бити. Ми тежимо да се вратимо на дејтонске поставке и екипа смо која има невјероватан спољно-политички успјех. Готово истовремено имати представника у Бијелој кући и Кремљу, то може само изванредна политика, представљена у ликовима какви су Жељка Цвијановић, Саво Минић и Милорад Додик", истакла је Новаковић Бурсаћ.
Ово је побједнички тим, а резултат на изборима ће бити као и до сада - СНСД уз народ иде побједе, поручено је са скупа у Шипову.
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