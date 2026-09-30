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Обрачун ромских породица: Тукли се Рикардо, Дибран, Рамиз и многи други

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30.09.2026 20:50

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Обрачун ромских породица: Тукли се Рикардо, Дибран, Рамиз и многи други
Фото: Printscreen/Facebook

На јучерашњем обиљежавању Дана града Триља потукле су се двије ромске породице које су у град стигле из Суње и Винковаца како би радиле на штандовима.

Након сукоба интервенисала је полиција, која је учеснике одвела у станицу ради криминалистичке обраде. Петоро их је завршило на Општинском прекршајном суду, док су тројица предата притворском надзорнику због кривичног дјела насилничког понашања. У случају једне учеснице пресуда је већ донесена, јавља Далматински портал.

Енес држао шипку, Рикардо замахивао шаком

У сукобу су учествовале двије генерације чланова ромских породица. Најмлађи међу њима, 19-годишњи Рикардо С. и 27-годишњи Енес Г., приведени су због прекршаја из чланова 6. и 13. Закона о прекршајима против јавног реда и мира. Полиција је за обојицу затражила задржавање у трајању од 15 дана, као и казне од 20, односно 30 дана затвора.

Енес се терети да је држао шипку с намјером да њоме удари Рикарда, те да га је ударио ногом у стомак. Рикардо је, с друге стране, оптужен да је замахивао шаком покушавајући да удари Енеса и остале учеснике сукоба, Енесову старију браћу Едина, Ахмета и Менсура.

Един, Ахмет и Менсур предати су притворском надзорнику уз кривичну пријаву за насилничко понашање на штету Рикарда С. и његовог оца Дибрана Ц. Рикардо је приликом изношења одбране изјавио да је викао јер су му ударили оца, те је тврдио да никога није ударио. Енес је рекао да је шипку узео од Едина јер је желио да смири ситуацију.

Адем оптужен да је шаком ударио Дибрана

На суд су приведени и очеви обје породице. Адем Г. оптужен је да је шаком ударио Дибрана Ц. у главу, након што му је Дибран на ромском језику опсовао мајку. Адем је рекао да је дошао да смири сукоб, али да га је Дибран увриједио спомињањем његове мајке, која је преминула прије 14 година, наводи Далматински портал.

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Дибран је негирао да је увреду упутио Адему. Тврдио је да је то рекао једном од осталих учесника туче. Полиција је и за њих двојицу затражила задржавање од 15 дана, те казне од по 30 дана затвора.

Донесена пресуда против Рамизе

Суд у Сињу у међувремену је донио пресуду и против Рамизе С., Рикардове мајке и супруге Дибрана Ц. За прекршај из члана 13. Закона о прекршајима против јавног реда и мира кажњена је са 500 евра.

Према оптужном приједлогу, Рамиза је вријеђала Едина Г. док је полицајац узимао изјаве.

„Ти мали балавче, ђубре једно. Тучеш ми мужа и дијете. Како те није срам?“, рекла му је.

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Након тога узела је поклопац с лонца и бацила га према Едину, али га није погодила.

Рамиза је све признала. Објаснила је да се узрујала након што је видјела да су јој муж и син били претучени и крвави.

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