Ухапшен Андреј Благојев, сумња се да је дошао у Грчку због плаћеног убиства

Аутор:АТВ редакција
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Андреј Благојев, припадник такозваног Врачарског клана, који је данас ухапшен у Грчкој, наводно се спремао да изврши ликвидацију у том земљи, преносе локални медији!
Како наводи портал Protothema, припадници дирекције за организовани криминал ухапсили су Благојева (23) у ресторану на плажи у Солуну.
Полицијски службеници су га зауставили и ставили му лисице док су уједно приведене још три особе.
Извори из грчке полиције наводе за портал да је Благојев прешао грчку границу 26. септембра и да је његово присуство у земљи директно повезано са унапред планираним нападом.
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Благојев се иначе налазио на црвеној међународној потјерници због пљачке док га српске власти сумњиче и за убиства, отмице и паљење и бацање бомби на локале у Београду.
Акција хапшења изведена је захваљујући оперативном раду Управе криминалистичке полиције, Управе за технику МУП Републике Србије, БИА и ПУ за град Београд и њиховим грчким колегама.
(Телеграф)
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