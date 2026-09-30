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Ухапшен Андреј Благојев, сумња се да је дошао у Грчку због плаћеног убиства

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30.09.2026 20:28

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Андреј Благојев, припадник такозваног Врачарског клана, који је данас ухапшен у Грчкој, наводно се спремао да изврши ликвидацију у том земљи, преносе локални медији!

Како наводи портал Protothema, припадници дирекције за организовани криминал ухапсили су Благојева (23) у ресторану на плажи у Солуну.

Полицијски службеници су га зауставили и ставили му лисице док су уједно приведене још три особе.

Извори из грчке полиције наводе за портал да је Благојев прешао грчку границу 26. септембра и да је његово присуство у земљи директно повезано са унапред планираним нападом.

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Благојев се иначе налазио на црвеној међународној потјерници због пљачке док га српске власти сумњиче и за убиства, отмице и паљење и бацање бомби на локале у Београду.

Акција хапшења изведена је захваљујући оперативном раду Управе криминалистичке полиције, Управе за технику МУП Републике Србије, БИА и ПУ за град Београд и њиховим грчким колегама.

(Телеграф)

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Тагови :

Андреј Благојев

хапшење

Грчка

врачарски клан

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