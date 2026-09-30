Уклонили грб Немањића, сад би љиљанима махали по Бањалуци

Аутор:Андреа Јаглица
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Подносиоци захтјева наступају као појединци који су блиско или директно повезани с Армијом БиХ, ратном војском само једног од народа у Босни и Херцеговини, под чијим заставама су почињени највећи злочини над Србима.
То је један од основних елемената захтјева Народне скупштине да Уставни суд одбаци захтјеве за оцјену уставности члана Кривичног закона којим је у Републици Српској забрањено истицање застава и симбола Армије БиХ.
"Наиме, према јавно доступним подацима, од једанаест посланика који су поднијели овај захтјев за оцјену уставности, девет посланика су били припадници Армије РБиХ, с тим да је један од њих прије неколико година јавно, са позиције начелника општине, правоснажно пресуђеном ратном злочинцу Сакибу Махмуљину честитао „побједу због које је и осуђен“, стоји у одговору Уставном суду БиХ у предметима бр. У-20/26, У-21/26 и У-22/26
Одговор Скупштине апострофира да је Махмуљин у бјекству након правоснажно изречене казне управо за злочине муџахедина над српским војницима и цивилима, под његовом командом. Ми не носимо заставе Војске Републике Српске на Башчаршију или двоглавог орла на Марин двор. Замислите какви су то луђаци који у Бањалуци желе симбол Армије БиХ и забрану грба Немањића, поручује предсједник Скупштине.
"Замислите какво је то лудило и какав је то агресивни србофобни наратив када ви желите да српском народу оспорите да има заставе и химне које су традиционалне, које су старије и од имена Бошњак и од доласка Турака и грб Немањића – нешто што представља историјски идентитет прије него што је било који турски војник дошао на Балкан и да то оспорите у Републици Српској, па нисте то успјели у потпуности да оспорите – нисте могли да забраните кориштење, само сте покушавали да утичете на службеност, а да истовремено нама гурате прст у око – да се најнормалније овдје на територији Републике Српске маше и стављају амблеми Армије Босне и Херцеговине која је доводила муџахедине који су сјекли главе овдје, ту око нас, који су вршили разне злочине над нашим војницима, заробљеницима и становништвом", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске.
Симболи су регулисани већ постојећим Уставом БиХ и не може изнад Устава да се намеће симбол Армије БиХ. Уколико Уставни суд то занемари, сам је себи закуцао ексер у ковчег, али лудило је такво да се чак и на те карте игра, јер Уставни суд БиХ је проточни бојлер најмонструознијих захтјева које је икад ико написао у БиХ, додаје Ненад Стевандић. Стиже и одговор једног од подносилаца захтјева – редају се аргументи, историјске лекције и лицемјерје пар екселанс.
"Ради се о томе да се покушава забранити симбол који је средњовјековни симбол Босне, који је укоријењен, ево, у хисторију, који је једно вријеме кориштен као званична застава Босне и Херцеговине, под којим је призната, је л', Република Босна и Херцеговина, тако да... У коначници, мислим, не можете ви забранити некоме да његује своју традицију. С друге стране, имате у компоненти Оружаних снага, дио Оружаних снага, људе који су ратовали једни против других и који баштине традицију тих војски", рекао је Един Рамић, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Уставни суд БиХ 31. марта 2006. године прогласио је неуставним грб и химну Републике Српске јер представљају идентитет само једног народа. Двоглави орао мотив је који се у српском идентитету појављује у вријеме Стефана Немање. Осам вијекова касније, прије 33 године и два дана муслимани у БиХ су из „Холидеј Ина“ у Сарајеву изашли као Бошњаци. О љиљанима, Византији, Светом тројству, династијама Котроманић и Немањић неком другом згодом.
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