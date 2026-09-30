Када се очекују први незванични резултати избора?

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ најавила је да ће у недјељу, 4. октобра, на дан општих избора у 9.00 часова саопштити информације о отварању бирачких мјеста, док ће објава коначног одзива и прелиминарних непотпуних резултата са електронских скенера бити у 20.00 часова.
Према плану рада изборних, ЦИК ће одзив бирача до 11.00 часова саопштити на конференцији за медије у 12.00 часова.
Одзив бирача до 15.00 часова биће саопштен у 16.00 часова.
Општи избори у БиХ заказани су за недјељу, 4. октобра, а у централном бирачком списку уписано је 3.408.517 бирача.
(РТРС)
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