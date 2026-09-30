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Када се очекују први незванични резултати избора?

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30.09.2026 16:07

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Изборне технологије
Фото: АТВ

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ најавила је да ће у недјељу, 4. октобра, на дан општих избора у 9.00 часова саопштити информације о отварању бирачких мјеста, док ће објава коначног одзива и прелиминарних непотпуних резултата са електронских скенера бити у 20.00 часова.

Према плану рада изборних, ЦИК ће одзив бирача до 11.00 часова саопштити на конференцији за медије у 12.00 часова.

Одзив бирача до 15.00 часова биће саопштен у 16.00 часова.

Општи избори у БиХ заказани су за недјељу, 4. октобра, а у централном бирачком списку уписано је 3.408.517 бирача.

(РТРС)

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

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