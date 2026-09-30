"Флај Дубаи" потврдио сукоб међу пилотима

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол компаније "Флај Дубаи" потврдио је да се догодио сукоб међу пилотима у њиховом авиону који је активирао сигнал за помоћ и извршио принудно слијетање у Табуку, у Саудијској Арабији.
"До сукоба је дошло у пилотској кабини на лету ФЗ 1073 од Међународног аеродрома Дубаи до Међународног аеродрома Бен Гурион", рекао је портпарол агенцији РИА Новости.
Он је додао да је особље компаније "Флај Дубаи", које је било међу путницима, преузело контролу над ситуацијом и спустило авион у Саудијској Арабији.
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Портпарол је навео да компанија не може да открије разлог сукоба између пилота авиона, преноси Срна.
У саопштењу се наводи да је "Флај Дубаи" послао два авиона у Табук да би превезао путнике и посаду авиона који путују у Израел.
Инцидент није утицао на остале летове ове авио-компаније, истакао је портпарол.
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