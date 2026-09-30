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Познати глумац погинуо у авионској несрећи

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30.09.2026 10:59

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Познати глумац погинуо у авионској несрећи
Фото: Pexels/Ricky Esquivel

Познати глумац и искусни инструктор летења Гај Капулник (46) погинуо је у стравичној авионској несрећи када се његов мали авион срушио на поље у Калифорнији, у непосредној близини аеродрома Хесперија.

У овој кобној несрећи живот је изгубио и његов сапутник Тејлор Ласко (33), а обоје су проглашени мртвима на лицу мјеста.

Капулник, израелска глумачка звијезда која је остварила запажену каријеру прије него што се посветила авијацији, управљао је лаким авионом у тренутку пада.

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"Израелска филмска звијезда погинула је заједно са Тејлором Ласком (33), а обоје су проглашени мртвима на лицу мјеста у близини аеродрома Хесперија. Срцепарајуће почасти и посљедњи поздрави стижу за Гаја, који је уживао у успјешној глумачкој каријери и видео-пројектима прије него што се у потпуности упустио у свијет ваздухопловства", преносе свјетски медији.

Надлежне службе у Калифорнији покренуле су детаљну истрагу како би се утврдили тачни узроци ове застрашујуће ваздухопловне несреће, пренио је Скај њуз.

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Тагови :

погинуо Гај Капулник

глумац

Авионска несрећа

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