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Убила се 13-годишња кћерка славног глумца

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30.09.2026 08:51

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Чад Лоу с породицом
Фото: Инстаграм

Глумац Чад Лоу, ког публика највише памти из серије "Прити литл лајерс" и његова супруга, продуценткиња Ким Пејнтер, изгубили су тринаестогодишњу кћерку Фиону Хеплер Лоу.

У изјави достављеној магазину "Пипл" у уторак, 29. септембра, породица Лоу је навела: "Дубоко су нам сломљена срца због губитка наше вољене Фионе".

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Фионе су се присјетили као "дјевојчице пуне љубави, која је била паметна, креативна и обожавала да плеше".

"Сестре су је обожавале, а родитељи су је неизмјерно вољели", навела је породица, додајући: "Заправо, била је свјетлост нашег живота".

Потом је породица изнијела и молбу за јавност:

"Њен одлазак је разоран за цијелу нашу породицу и у овом тренутку молимо за молитве и приватност. Ако се ви или неко кога познајете бори са менталним здрављем, молимо вас да се обратите линији за помоћ".

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Подсетимо, Чед (58) и Ким (52) добили су Фиону 16. новембра 2012. године. Она је била средња од њихове три кћерке.

Њихова најстарија кћерка, Мејбел Пејнтер, има 17 година, а најмлађа, Никси Барбара, има 10 година.

(Мондо)

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Таг :

Самоубиство

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