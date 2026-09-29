Силвестер Сталоне шокирао изјавом: "Нисам ишао мајци на сахрану, неки људи не заслужују дјецу"

Аутор:АТВ редакција
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Силвестер Сталоне отворено је проговорио о компликованом односу са својом мајком Џеки Сталоне, откривши да није присуствовао њеној сахрани након што је преминула 2020. године у 98. години.
„Играо сам голф када ме је неко позвао и рекао: 'Твоја мајка је умрла'“, присјетио се глумац.
На питање да ли је отишао на сахрану, Силвестер Сталоне је кратко одговорио: „Не. Сада сте добили ексклузиву“, рекао је уз благ осмијех.
Његова мајка Џеки била је позната као веома ексцентрична личност. Бавила се астрологијом и хиромантијом, а пажњу јавности привлачила је и због бројних естетских операција, пише „Пејџ Сикс“.
Ипак, иза њеног јавног имиџа стајао је веома компликован однос са сином.
Сталоне у новим мемоарима „Кораци“ описује тешко дјетињство и однос са родитељима, тврдећи да његова мајка није била нарочито заинтересована за његов живот.
Како се присјетио, Џеки му је једном приликом рекла:
„Једини разлог због којег си овдје јесте то што вјешалица није успјела.“
Глумац је открио и да је мајци својевремено понудио карту за додјелу Оскара 1977. године, када је његов филм „Роки“ освојио награду за најбољи филм. Она је, међутим, одбила да дође јер јој син није обезбиједио додатну карту за њеног фризера.
„Неки људи једноставно не би требало да имају дјецу. Мислим да је она то знала“, рекао је Сталоне.
Према његовим ријечима, његова мајка је била веома незрела и жељела је да постане звијезда. Током живота покушавала је да се бави различитим пословима, између осталог астрологијом, хиромантијом и музиком.
„Никада није пружала руку према својим унуцима или својој дјеци“, тврдио је Сталоне.
Он сматра да су управо те тешке околности имале велики утицај на његову личност и креативност.
„Управо људи који имају највише проблема обично на крају постану најкреативнији“, рекао је.
Однос између мајке и сина временом се додатно погоршао.
„Дошло је до тога да једноставно више није жељела да разговара са мном. И умрла је у изолацији“, рекао је Сталоне.
Глумац је у мемоарима описао и своје тешко дјетињство, укључујући период када су га родитељи, док је имао само двије године, послали у пансион у Квинсу, гдје су га посјећивали свега једном мјесечно.
Осврћући се данас на своје одрастање, Сталоне каже да су му најтежа сјећања управо она повезана са родитељима.
„Увијек се све сводило на родитеље. Нема добрих успомена“, закључио је.
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