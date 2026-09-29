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Ова пјевачица посједује најскупљу вилу на естради: Ужива у луксузу са породицом

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29.09.2026 11:33

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пјевачица музика народна музика фолк животна прича
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Гоца Божиновска већ деценијама живи у рају у Сурчину са сином Мирком, снајком Богданом и унуцима, а њена велелепна вила процјењује се на невјероватних 700.000 евра.

Гоца у стеченом луксузу ужива са сином Мирком Шијаном, снајком Бојаном и унуцима Зораном и Вуканом. Унутрашњост куће обилује златним детаљима, а пажњу посебно привлачи огроман кристални лустер.

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Како би сачувала свој мир, вила је од радозналих погледа заштићена високом оградом и дрворедима.

У пространом дворишту налази се велики базен необичног облика окружен зеленилом, а посебан егзотичан печат дају му посађена стабла банане.

Централни дио дворишта виле у Сурчину заузима базен, који је током љета, мјесто породичног окупљања и дружења.

Ту су и палме и лежаљка са балдахином за породични одмор и уживање.

Око базена двориште је поплочано каменом, док је остатак у трави, на којој се дјечаци безбрижно играју.

Подсјетимо, у центру дворишта налази се двоспратна вила, за коју су медији раније писали да се њена вриједност процјењује на око 700.000 евра.

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Гоца проговорила о животу у вили

О животу у Сурчину, пјевачица Гоца Божиновска својевремено је говорила:

- Овдје сам 20 година и навикла сам на Сурчин јер сам и прије усељења девет година живјела у овом крају. Управо овај дом чува најљепше успомене које имам, посебно оне везане за мог покојног супруга, рођење наше дјеце, њихово дјетињство... Никад, али никад се не бих иселила из њега. Овдје је моја срећа. Дјеца долазе и одлазе, а ја остајем. Што би рекла моја ујна: "У тој кући ћеш бити док те снаја не избаци." Е тад бих можда спаковала кофере и отишла, само да мом Мирку буде лијепо - изјавила је Гоца Божиновска једном приликом.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Гоца Божиновска

Пјевачица

естрада

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