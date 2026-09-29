Водостај Рајне на историјском минимуму

Аутор:АТВ редакција
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Водостај Рајне, једне од најпрометнијих европских ријека, пао је на нови минимум, што омета транспорт и производњу, показали су званични подаци агенције за унутрашњу пловидбу.
Према подацима агенције , водостај на мјерној станици код мјеста Кауб, у близини града Кобленца, пао је на нулу касно синоћ, прије него што се рано јутрос благо подигао на пет центиметара.
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Неименовани портпарол агенције рекао је прошле седмице да рекорди забиљежени у септембру тек треба да буду званично потврђени, али да непотврђени сирови подаци указују на обарање историјских рекорда.
Ријечно дно се налази више од једног метра испод нивоа који показује мјерна станица, а која се традиционално користи за мјерење локалног водостаја.
Низак водостај Рајне постао је терет за њемачку привреду, посебно за сектор хемијске индустрије, јер ограничава саобраћај баржи за компаније као што су БАСФ, "Бајер" или "Ковестро".
Стручњаци упозоравају да, уколико водостај код Кауба падне испод 78 центиметара и задржи се на том нивоу 30 узастопних дана, као што је био случај 2022. и 2018. године, њемачка индустријска производња обично опада за око један одсто.
Ипак, њемачка привреда у цијелости показала се отпорнијом него што се очекивало, прогнозе раста су ревидиране навише, а пословно расположење се поправља упркос високим цијенама енергената и логистичким уским грлима.
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"Мало је вјероватно да ће низак водостај бити само једнократна појава", рекао је главни економиста института РВИ Торстен Шмит.
Он је додао да климатске промјене намећу суштинско питање о томе да ли ће производни погони морати да се измјесте са локација дуж ријеке.
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