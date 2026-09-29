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Старица (87) која је подигла Шпанију на ноге враћена у свој стан

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29.09.2026 12:00

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Људи се окупљају на протесту на мадридском тргу Пуерта дел Сол у Шпанији, у суботу, 26. септембра 2026. године, захтјевајући строже законе за заштиту станара, након што је прошле сриједе исељена 87-годишња Марикармен.
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Пезнионерка (87) чије је исељење прошле недјеље изазвало протесте широм земље због стамбене кризе у Шпанији моћи ће да се врати у свој мадридски дом након што је постигла договор са станодавцем, саопштио је у понедјељак њен адвокат.

Протестанти су трећи дан заредом камповали испред сједишта регионалне владе у Мадриду како би изразили противљење њеном исељењу и захтјевали снажнију заштиту станара суочених са недостатком стамбеног простора и наглим растом кирија. Шпанска влада саопштила је у понедјељак да ради на усвајању одређених мјера помоћи, извјештава Ројтерс.

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Протести су прошле недјеље ескалирали након што је полиција на носилима извела 87-годишњу Марикармен Абаскал из њеног мадридског дома, у којем је живјела више од седам деценија, на основу налога за исељење који је добио инвестициони фонд који је купио њен стан.

Абаскал ће према новом осмогодишњем уговору плаћати кирију сличну оној коју је плаћала до сада, рекла је њена адвокатица Беатриз Дуро на конференцији за новинаре. Пензионерка, која је након исељења завршила у болници, планира да потпише уговор чим се буде осјећала боље, рекла је адвокатица, оцијенивши да је преседан то што је постигнут договор којим се поништава већ спроведено исељење.

Станодавац није одмах био доступан за коментар.

Прошле недјеље стотине људи испред њене зграде сукобиле су се са полицијом, док је шпанска влада предвођена социјалистима осудила регионалну администрацију десног центра јер није спријечила исељење.

До понедјељка су стотине шатора испуниле централни мадридски трг Пуерта дел Сол, подсјећајући на протесте из 2011. године, када су га активисти током мјесец дана окупирали протестујући против мјера штедње уведених током глобалне финансијске кризе.

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Премијер Педро Санчез рекао је да ће његова влада, која се састаје у уторак, усвојити одређене мјере помоћи у области становања, не наводећи детаље, и позвао странке да их подрже у парламенту када касније буду стављене на гласање. Рекао је да заштита угрожених станара "није питање идеологије, већ хуманости".

За разлику од периода финансијске кризе, када су многа исељења била повезана са неплаћеним хипотекама након "пуцања балона" на тржишту некретнина, све већи број исељења сада је повезан са споровима око кирија, што одражава недостатак станова. Кирије су се у просјеку удвостручиле током протекле деценије, далеко надмашивши раст плата.

Десетине хиљада људи марширало Мадридом

У суботу је око 30.000 људи марширало Мадридом како би изразило протест због односа према Абаскал и другим људима које су инвестициони фондови избацили из њихових домова.

Демонстранти су звецкали кључевима и носили транспаренте са паролама попут "Шпекуланти, идите кући" и "Становање је за живот".

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Када је пала ноћ на Пуерта дел Сол, гдје се налази канцеларија Изабел Дијаз Ајусо, предсједнице мадридског региона из десног центра, десетине активиста поставиле су шаторе, а њихов број је непрестано растао.

Бланка, студенткиња, рекла је да млади Шпанци тешко успијевају да се одвоје од родитеља и почну самосталан живот.

"Политичари не само да ништа не раде, већ све погоршавају", рекла је. "Одлучили смо да више нећемо ћутати, па се надамо да ће нас чути."

Према наводима Синдиката станара, који координира протесте, у понедјељак је требало да буду одржани нови протести широм Шпаније.

Из болничког кревета у Мадриду Абаскал је рекла да не може да се придружи демонстрацијама и позвала демонстранте да наставе борбу.

"Будите храбри, борите се, браните оно што је ваше и, молим вас, чувајте себе; останите тамо кампујући докле год ваша тијела могу да издрже и докле год то желите. Надајмо се да ће се све ово сутра завршити успјешно", рекла је у видео-снимку који је дистрибуирао Синдикат станара.

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Шпанији недостаје 750.000 стамбених јединица, према подацима централне банке, која је упозорила да би тај број до 2028. могао да порасте на више од милион. Годишње се изгради свега око 120.000 станова, што је шестина броја изграђеног прије финансијске кризе 2008. године.

Ајусо је рекла да су протести покушај да се "промјене правила игре" у вези са постојећим уговорима и упитала да ли активисти сматрају да би требало да постоји старосна граница за плаћање кирије.

(Телеграф.рс)

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Шпанија

Протести

Мадрид

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