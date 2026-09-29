Пресрели камион, имали палице и ножеве: Драма код Рогатице

Аутор:АТВ редакција
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Права драма догодила се јуче код Рогатице, гдје су, како се сумња, тројица нападача пресрела камион, а затим напала возача, с тим што су имали палице и ножеве којим су оштетили то теретно возило.
Против В. Ј, Ђ. Р. и Д. Р. биће достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву за кривично дјело оштећење и одузимање туђе ствари
"Осумњичени су да су 28. септембра 2026. године у мјесту Стјенице пресрели теретно возило, затим физички напали возача, те употребом палица и ножева оштетили камион, након чега су се удаљили у правцу Подроманије", речено је из полиције.
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