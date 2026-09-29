Држављанин Србије пао у Бањалуци: Побјегао да не плати рачун

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Држављанин Србије И.Ђ. ухапшен је у Бањалуци због сумње да је починио кривично дјело "Превара", након што је побјегао из хотела не плативши рачун за кориштене услуге.
Драма је настала када је радница једног бањалучког хотела пријавила полицији да је њихов гост И.Ђ. тајно напустио објекат и оставио неплаћене трошкове.
Бањалучка полиција је брзом реакцијом лоцирала и лишила слободе осумњиченог, а о свему је обавијештена Служба за послове са странцима - Теренски центар Бањалука ради даљег поступања.
Након комплетирања и документовања предмета, против И.Ђ. биће достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму