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Игор Додик: Већа одговорност и равномјернији развој Српске међу приоритетима

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30.09.2026 09:27

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Игор Додик, организациони секретар СНСД-а
Фото: АТВ / Бранко Јовић

СНСД има најснажнију политичку инфраструктуру у Републици Српској и реалну могућност да оствари један од својих најбољих резултата, рекао је организациони секретар странке Игор Додик.

"Очекујем увјерљиву побједу СНСД-а и најснажнији посланички клуб у Народној скупштини. Да ли ће бити тачно 35 мандата, један више или један мање, одлучиће бирачи. За мене је, осим броја, важно и какве ћемо посланике добити", рекао је Додик за Независне новине.

Републици Српској, како је навео, није потребан велики клуб људи који ће четири године ћутати, него тим способних посланика који ће знати да бране њене надлежности, али и да се баве економијом, јавним предузећима, образовањем, демограФијом и свакодневним проблемима грађана.

"Грађани могу очекивати да нећу бити посланик који се појављује само када треба притиснути тастер. Посланик мора знати због чега је гласао", рекао је Додик који је и носилац листе СНСД-а у Изборној јединици три за Народну скупштину Републике Српске.

Нагласио је да се лојалност странци не показује тако што се ћути док се прави грешка већ се показује тако што се грешка покуша спријечити прије него што постане јавни проблем.

Додик је навео да ће његови приоритети бити ефикаснија јавна управа, већа одговорност управа јавних предузећа, равномјернији развој Републике Српске и политике које младим људима дају стваран разлог да овдје заснују породицу и граде каријеру.

Навео је да као организациони секретар СНСД-а има много посла и велику одговорност према страначким организацијама и људима на терену широм Републике Српске, те да ће тај посао наставити да обавља предано и након избора.

"Не посматрам странку као средство за долазак до функције, већ сматрам да треба да јој будем на располагању тамо гдје могу дати највећи допринос", каже Додик.

Игор Додик

Република Српска

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Нагласио је и да је Република Српска изнад било које странке и било чије политичке каријере, те да се не може правити коалиција са политиком која жели да постизборни договор искористи за пренос надлежности са Српске, за слабљење њених институција или за стварање нове политичке нестабилности.

"Не можете због неколико функција трговати оним што је уставна позиција Републике Српске", навео је Додик као једну црвену линију преко које СНСД не би смио прећи, док је за другу рекао да мора бити однос према јавном новцу.

На питање може ли странка која је толико дуго управљала Републиком Српском увјерљиво говорити о промјенама и новој одговорности, Игор Додик је одговорио да озбиљна странка мора бити способна да призна и једно и друго.

"Промјена не значи да треба срушити све што је урађено. Промјена значи сачувати политичку стабилност и капацитет институција, а истовремено увести виши стандард одговорности", појаснио је он и додао да припадност СНСД-у некоме може бити политичка препорука, али не може надомјестити стручност.

Као највећи проблем Републике Српске у наредних десет година навео је демографију, али не посматрану само као број рођених и умрлих већ, како је појаснио, то је збирна оцјена економије, образовања, здравства, стамбене политике и повјерења људи у будућност.

"Морамо пазити на равномјеран развој. Није довољно да имамо неколико снажних урбаних центара, док мање општине остају без становништва, љекара, наставника и привредне активности. Република Српска мора бити одржива на цијелој својој територији", навео је Додик.

Зато, каже, свака велика инвестиција мора бити процијењена и према томе колико радних мјеста, знања и нових могућности доноси локалној заједници.

"Нећемо зауставити одлазак људи паролама. Потребни су бољи послови, доступнији први стан, вртићи, квалитетне школе, бржа администрација и увјерење да ће институције једнако поступати према свакоме. Ако то не остваримо, ниједан политички успјех неће бити довољан", закључио је Игор Додик.

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Тагови :

Игор Додик

СНСД

Република Српска

избори

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