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Додик и Минић у шетњи Црвеним тргом након успјешног и садржајног дана

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30.09.2026 07:15

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Предсједник Владе Саво Минић и предсједник СНСД-а Милорад Додик у Москви
Фото: X/Milorad Dodik

Након успјешног и садржајног дана шетња Црвеним тргом, написао је предсједник Милорад Додик на друштвеним мрежама.

"Москва је увијек посебна, а сусрети и разговори које смо имали потврђују значај наставка сарадње Републике Српске и Русије", каже Додик уз видео у којем шета са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Москва

Русија

Милорад Додик Москва

Коментари (3)

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