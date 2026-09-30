Додик и Минић у шетњи Црвеним тргом након успјешног и садржајног дана

Аутор:АТВ редакција
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Након успјешног и садржајног дана шетња Црвеним тргом, написао је предсједник Милорад Додик на друштвеним мрежама.
"Москва је увијек посебна, а сусрети и разговори које смо имали потврђују значај наставка сарадње Републике Српске и Русије", каже Додик уз видео у којем шета са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем.
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