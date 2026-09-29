Бодирога: Небојша Вукановић је диктатор! Вукановић: Ето вам Драшко, дабогда вас појео

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Небојша Вукановић је и дефинитивно раскрстио са још једним саборцем - Огњеном Бодирогом који га је назвао диктатором, а без ријечи није остао ни сам Вукановић.
Вукановић и Бодирога су блиско сарађивали, чак га је лидер Листе за правду и ред позвао на своју свадбу, а по недавним ријечима Бранка Блануше, Бодирога је требао да помогне разрјешењу сукоба Вукановића и СДС-а јер му вјерује. Данас је за Вукановића Огњен Бодирога далеко колико и Драшко Станивуковић и Јелена Тривић.
Сукоб се распламсао након што је Бодирога гостујући на БН-у назвао Вукановића диктатором уз напомену да му је на митинг у Фочу дошло 25 симпатизера и на том мјесту је говорио да је људима боље гласати за Жељку Цвијановић него за Маринка Божовића.
Република Српска
Диоба СДС-а креће у Бијељини, ред је на Вукановића
"Човјек је предсједник политичке партије гдје не постоје органи, скупштина. Да га питате ко вас је изабрао он би ћутао. Да га питате гдје је новац који су добили на конто четири посланика, што је око милиона КМ, он би ћутао. Да га питате како је могуће да на локалним изборима имате 11 хиљада гласовао и да ви хоћете да будете кандидат, а ниједна друга странка неће? Зашто сте ви мјера за великог опозиционара и политичара. Он би ту рекао да је увијек подржавао СДС", каже Бодирога и наставља:
"Када је 2014. године Небојша Вукановић изгубио изборе, није прешао цензус, отишао је да таксира у Дубровник. Младен Босић га је позвао у свој кабинет и дао му је плату преко 3.000 КМ. Вукота Говедарица као предсједник га је 2018. године ставио на листу СДС-а и није га нико опструисао. Прошао је за посланика. На рачун да Гацко нема посланика, прошао је Вукановић. Данас се човјек бави само СДС-ом".
Република Српска
С ким се састао Бранко Блануша и због чега?
Он поручује да се не може седам дана до избора блатити опозиција и говорити ружне ријечи за Бранка Бланушу, а држати предавања Маринку Божовићу.
"Позваћу Небојшу Вукановића послије избора гдје ћемо причати о нашим породицама, гдје раде чланови наших породица, гдје раде чланови породице Небојше Вукановића. Какви су приходи Општинског одбора СДС-а Фоча, а какви су приходи Листе за правду и ред", рекао је Божовић.
Није дуго чекао стигао је одговор од лидера Листе за правду и ред. Вукановић му поручује да га се не тиче гдје троши своје паре.
"Од тих новаца мој господине Бодирога, дао сам Блануши прошле изборе ме је коштао 20.000 гласова његова кандидатура. Што плаћање казни ЦИК-у, што плаћање закупа просторија, питао сам шта треба. Питај Анту Шиповца колико сам дао пара СДС-у да би имао посматраче у СДС-у. Он је добио подстицаја од државе подстицаја 2.26 милиона. Сад излази на сваки скуп и говори ви имате пара, ми смо имали кад смо ушли 20.000 КМ, а сад је изашло 30.000 мјесечно. Сама пријава за изборе је 60.000 КМ мој господине Бодирога", каже Вукановић
Република Српска
Блануша ни сам не би, Вукановић би сам, Драшка неће нико, Божовић "не постоји"
Како трошим паре, то тебе не треба да интересује, поручује Вукановић Огњену Бодироги.
"Ја сам то направио. Направљен је механизам у којем сам ја урадио све, и статут, и програм, и окупио људе, и прикупио потписе за оснивање. Није ме Вукота Говедарица ставио на листу зато што ме воли, него зато што је знао да имам 2.000 гласова у Требињу. Нисте ми дали да говорим нигдје".
Одговарајући на питање Бодироге гдје му раде чланови породице, Вукановић истиче да је његова супруга запослена као докторица у Хитној помоћи и да је сад на породиљском боловању.
Вукановић напомиње да је и Дарко Бабаљ постао члан Колегијума Представничког дома захваљујући Ненаду Грковићу, а сада запошљава људе који га пљују.
Република Српска
Небојша Вукановић на одстрелу - мета број један опозиције
"Ето вам Драшка, дабогда вас све појео и уништио што и хоће да уради", каже Вукановић.
За оптужбе на рачун запошљавања у кабинету Младена Босића, каже да је за то донио 9.000 гласова и да је стављао главу тамо гдје нико ногу није хтио.
"Ви сте добри и поштени, а ја сам фукара. Зато што сам за вас гинуо 20 година што сам сад рекао немате никаквог смисла да кажете Драшко не кандидује члана Предсједништва, ако неће Драшко ми ћемо на силу само да Вукан не буде и не побиједи. Па народ ће вас казнити. Кажеш да су Љубиша Петровић у Вукановић непријатељи опозиције јер постављају питање шта је радио Блануша? Гдје ћете ићи код Додика? Замислите идете у рат и тражите од противника да вам да паре и муницију да идете да ратујете. Ми поставимо питање шта си радио с њим, а ви кажете, аа види их нападају опозицију. Шта би било да сам се ја састајао са Додиком?", каже Вукановић.
Он поручује и да су у СДС-у једни другима скидали главе, а сада говоре "гдје ће брат на брата".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 мј6
Бања Лука
4 мј4
Република Српска
5 мј3
Република Српска
5 мј10
Република Српска
1 д7
Република Српска
1 д15
Република Српска
1 д6
Република Српска
1 д27
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму