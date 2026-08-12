Небојша Вукановић на одстрелу - мета број један опозиције

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Највећи проблем опозиционих структура окупљених око Покрета Сигурна Српска (ПСС-а) и Српске демократске странке (СДС) посљедњих мјесеци је Небојша Вукановић. Рушитељ о опозиције и политичка штета, то му адресирају дојучерашње колеге.
Посљедњи од њих је посланик СДС-а у Народној скупштини Огњен Бодирога. Он је након Бранислава Бореновића (ПСС) стао у одбрану опозиционог имиџа и поручио да лидер Листе за правду и ред својим наступима наноси велику штету опозицији.
"Ја колико знам Небојшу Вукановића нико од опозиционих лидера није вријеђао, па не знам зашто Вукановић назива и професора Бланушу и Маринка Божовића погрдним именима, сматрам да то није уреду. Ја добро знам и био сам присутан како је некад говорио Небојша Вукановић о члановима СДС-а које сада хвали", написао је Бодирога на мрежи Икс.
Небојша Вукановић својим политичким наступима наноси велику штету опозицији.— Огњен Бодирога (@BodirogaOgnjen) August 11, 2026
Ја колико знам Небојшу Вукановића нико од опозиционих лидера није вријеђао, па не знам зашто Вукановић назива и професора Бланушу и Маринка Божовића погрдним именима, сматрам да то није уреду.
Ја добро…
Разлог за то су прозивке које упућује Небојша Вукановић још од дилеме око кандидата за предсједника Републике Српске у којој су учествовали СДС и ПСС. Посљедњи од њих је слава града Бијељина, Свети Пантелејмон, када су, према ријечима Вукановића, Драшко Станивуковић и Маринко Божовић водили програм БН-а, док градоначелника Љубише Петровића није било нигдје.
Посебан предмет сукоба су биле анкете којима се ових дана хвале предсједник ПДП-а Републике Српске Игор Црнадак и сам Вукановић. Према њима, коалиција коју предводе је на другом мјесту у Републици Српској, док су иза СДС и ПДП.
"О анкетама које се појављују у јавности ја бих само рекао да СДС има највише начелника, посланика, одборника, убједљиво највише гласова у збиру на локалним изборима 2024.године и општим изборима 2022. године...за мене је то једино релевантно", пише Бодирога.
Република Српска
Вучинић преименовао СДС па заратио с Бодирогом
Додатно је подгријан сукоб између Вукановића и СДС-а након што је највећа опозициона странка у Републици Српској одлучила да истури кандидатуру Маринка Божовића за српског члана Предсједништва БиХ и тиме Вукановићу дода опозиционог конкурента.
"Иза кандидатуре Маринка Божовића стоји Српска демократска странка, Покрет сигурна српска и Народни фронт, те политичке партије чине у збиру 95% гласова опозиције. Иза кандидатуре Небојше Вукановића стоји само његова политичка партија и појединци који се понашају мимо одлука органа политичких партија којима припадају. Која је онда математика Небојше Вукановића да је Маринко тај који треба да се повуче? Понашање Небојше Вукановића наноси штету опозицији и уколико се не заустави са вријеђањем прије свега Српске демократске странке сносиће највећу одговорност за изборни резултат", написао је Бодирога и поручио да ће Вукановић, ако настави са рђавим послом, остати упамћен као политичар захваљујући коме је режим остао још четири године на власти.
Ни Бранислав Бореновић (ПСС) није остао имун на прозивке Вукановића. Посланик ПДП-а у ПД ПС БиХ каже да је Вукановићу остало још да се посвађа сам са собом и да годинама разваљује опозицију.
"Небојша Вукановић је постао најкориснија играчка режима. Свјесно или несвјесно, ефекат је исти. Он годинама разваљује опозицију, производи сукобе и највећи дио енергије троши на људе у опозиционим редовима", поручио је Бореновић.
Република Српска
Бореновић напао Вукановића: Беспослен и сујетан, годинама разваљује опозицију
У наставку објаве, Бореновић је посебно критиковао Вукановићеве поруке о састанцима, али и начину дјеловања опозиције.
"Небојша Вукановић је себи дао за право да одређује ко с ким смије да сједне, попије кафу, разговара и сарађује, ко је 'права опозиција', а ко издајник и режимски човјек. Мијеша се у дјеловање СДС-а, ПДП-а, ПСС-а, Народног фронта, свима држи лекције, а у својој 'странци' никоме не полаже рачуне", истакао је.
Истиче да је Вукановић заслијепљен мржњом према Драшку Станивуковићу и Јелени Тривић да не види све очигледније, а то је да актуелна власт задовољно трља руке.
Разлог за ову бурну реакцију Бореновића био је текст у којем је Небојша Вукановић критиковао активности ПДП-овог посланика и састанак са почасним предсједником ПДП-а Младеном Иванићем.
"Након што сам објавио резултате истраживања јавности и велике анкете популарности политичара и странака, која је достављена лидерима свих политичких странака и који су потврдили да је све тачно јер нико није ништа демантовао, нити може, бивши предсједник ПДП-а и Драшков потрчко за специјалне операције Бранислав Бореновић спустио се до Херцег Новог и Каменара да се фотографише са оснивачем и почасним предсједником ПДП-а Младеном Иванићем. Нема сумње да га је послао Драшко, а циљ је оставити лажни утисак да Иванић подржава ПСС, политику Драшка и Бореновића, јер је анкета показала да велики број присталица ПДП подржава Игора Црнатка и да се не слаже са симбиозом и формирањем ПСС-a", написао је Вукановић на свом блогу.
Споменуо је и да је Драшко Станивуковић недавно послао Бранислава Бореновића да "скокне" из Бањалуке у Добој и фотографише се са новинарком БН-а која је нападнута, али зато што је видио да је дан раније то урадио лидер Листе за правду и ред.
Опозициони лидеру у Републици Српској нису постигли договор око предстојећих кандидатура. Формално, ПСС и Народни фронт ће подржати кандидате СДС-а, али након мјесеци јасног негодовања.
Сукоб је настао у тренутку када су функционери СДС-а нетом након пријевремених предсједничких избора у Републици Српској без консултација са другим партијама озваничили кандидатуру Бранка Блануше и на општим изборима 2026. године.
Република Српска
"Влада у сјени" добија мандатара, Блануша предложио Станивуковића
Ту одлуку је одмах подржао лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић и најавио своју кандидатуру за српског члана Предсједништва. Вукановић је остао једини принципијелан у одлуци да не жели сарадњу са Покретом Сигурна Српска, односно, са Драшком Станивуковићем.
Одлуку о кандидатури СДС-а није прихватио Станивуковић, јер је и сам претендовао на ту позицију. То је довело до мјесеци медијских препуцавања, преговора и поткопавања након којих је Бранко Блануша преживио као кандидат СДС-а.
С обзиром да ПСС није понудио име кандидата за српског члана Предсједништва БиХ, СДС је за ту функцију кандидовао Маринка Божовића чиме је опозиција подијељена у двије колоне. Ова одлука је додатно заоштрила однос са Листом за правду и ред, а у несмотреним изјавама, Блануша је критиковао Вукановића због једностране одлуке о кандидатури, иако су у Српској демократској странци направили исто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д13
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму