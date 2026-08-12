Logo

МУП Српске: Брзина је избор, посљедице нису!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:27

Коментари:

0
Министарство унутрашњих послова полиција
Фото: MUP Republike Srpske

Млади возачи треба да науче да одговорност за воланом није ограничење, већ избор који чува будућност, поручили су из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске поводом Међународног дана младих.

"Ово је дан када славимо енергију, снове и будућност младих, али и прилика да подсјетимо колико је важно сачувати оно највриједније – живот", објављено је на "Инстаграм" налогу МУП-а Републике Српске уз видео у којем је Душан Галић из Требиња испричао да је саобраћајну незгоду доживио када је имао 18 година и од тада је парализован.

Из МУП-а су напоменули да његова прича показује како једна одлука и неколико секунди могу да промијене све.

"Нека његова искуства буду подсјетник да одговорност за воланом није ограничење, већ избор који чува будућност. Брзина је избор. Посљедице нису!", поручили су из МУП-а Републике Српске.

Душан је испричао да је задњи дан првог полугодишта одлучио да се са друштвом послије школе провоза до ресторана ван града, а усљед брзе вожње у једној од кривина је изгубио контролу над аутомобилом.

"Преврнуо сам се и ударили смо у дрво крај пута. У тој секунди мој живот се промијенио. Једини нисам везао сигурносни појас и усљед удара повриједио сам два пршљена и остао парализован", рекао је Галић.

Он је истакао да се временом научи да се живи са тим.

"Не сматрам инвалидитет као препреку, него као саставни дио себе и живот тече даље", рекао је Галић.

Галић је младима поручио да не дозволе да им тренутак непромишљености, секунда адреналина и брзине уништи будућност, као и да не треба да мисле да се то не може десити њима.

"Ја сам мислио да имам пуну контролу над аутомобилом и да се саобраћајне несреће дешавају само другима", рекао је Галић.

Генерална скупштина УН одобрила је 1999. године препоруку Свјетске конференције министара задужених за омладину да 12. август буде проглашен Међународним даном младих.

Циљ обиљежавања овог дана је скретање пажње на питања са којима се млади суочавају, али и промовисање њиховог учешћа у друштвеном, економском и политичком животу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

неприлагођена брзина

Омладина

Упозорење

Међународни дан младих

Полиција

Возачи

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Планета земља глобус карта свијета

Друштво

Међународни дан младих: Прилика да се скрене пажња на њихов положај

1 д

0
Или мобилни или волан акција за возаче

Друштво

Више од 3.000 казни због кориштења телефона током вожње

1 д

0
Полиција спрема акцију контроле саобраћаја

Република Српска

Полиција спрема акцију контроле саобраћаја

1 д

0
Или мобилни или волан 2

Друштво

Кампања "Или мобилни или волан" почиње данас у Бањалуци

1 д

0

Више из рубрике

Или мобилни или волан акција за возаче

Друштво

Више од 3.000 казни због кориштења телефона током вожње

1 д

0
Камп „Млади, узводно!“ окупио око 150 младих у Фочи

Друштво

Камп „Млади, узводно!“ окупио око 150 младих у Фочи

1 д

0
Једноставније, брже и сигурније до банкарског рачуна

Друштво

Једноставније, брже и сигурније до банкарског рачуна

1 д

0
Планета земља глобус карта свијета

Друштво

Међународни дан младих: Прилика да се скрене пажња на њихов положај

1 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима