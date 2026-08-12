МУП Српске: Брзина је избор, посљедице нису!

Аутор:АТВ редакција
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Млади возачи треба да науче да одговорност за воланом није ограничење, већ избор који чува будућност, поручили су из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске поводом Међународног дана младих.
"Ово је дан када славимо енергију, снове и будућност младих, али и прилика да подсјетимо колико је важно сачувати оно највриједније – живот", објављено је на "Инстаграм" налогу МУП-а Републике Српске уз видео у којем је Душан Галић из Требиња испричао да је саобраћајну незгоду доживио када је имао 18 година и од тада је парализован.
Из МУП-а су напоменули да његова прича показује како једна одлука и неколико секунди могу да промијене све.
"Нека његова искуства буду подсјетник да одговорност за воланом није ограничење, већ избор који чува будућност. Брзина је избор. Посљедице нису!", поручили су из МУП-а Републике Српске.
Душан је испричао да је задњи дан првог полугодишта одлучио да се са друштвом послије школе провоза до ресторана ван града, а усљед брзе вожње у једној од кривина је изгубио контролу над аутомобилом.
"Преврнуо сам се и ударили смо у дрво крај пута. У тој секунди мој живот се промијенио. Једини нисам везао сигурносни појас и усљед удара повриједио сам два пршљена и остао парализован", рекао је Галић.
Он је истакао да се временом научи да се живи са тим.
"Не сматрам инвалидитет као препреку, него као саставни дио себе и живот тече даље", рекао је Галић.
Галић је младима поручио да не дозволе да им тренутак непромишљености, секунда адреналина и брзине уништи будућност, као и да не треба да мисле да се то не може десити њима.
"Ја сам мислио да имам пуну контролу над аутомобилом и да се саобраћајне несреће дешавају само другима", рекао је Галић.
Генерална скупштина УН одобрила је 1999. године препоруку Свјетске конференције министара задужених за омладину да 12. август буде проглашен Међународним даном младих.
Циљ обиљежавања овог дана је скретање пажње на питања са којима се млади суочавају, али и промовисање њиховог учешћа у друштвеном, економском и политичком животу.
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