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Полиција спрема акцију контроле саобраћаја

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 09:49

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Полиција спрема акцију контроле саобраћаја
Фото: АТВ

На подручју Полицијске управе Приједор од 13. до 16. августа вршиће се појачана контрола учесника у саобраћају.

Акценат је на контролу учествовања у саобраћају под дејством алкохола, опојних дрога или лијекова који се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње.

"С обзиром да је управљање возилом под дејством алкохола један од основних узрока саобраћајних незгода са тежим посљедицама, апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не учествују у саобраћају под дејством алкохола или других психоактивних супстанци", саопштено је из ПУ Приједор.

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Тагови :

контрола саобраћаја

Приједор

Полицијска управа

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