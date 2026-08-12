Полиција спрема акцију контроле саобраћаја

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Полицијске управе Приједор од 13. до 16. августа вршиће се појачана контрола учесника у саобраћају.
Акценат је на контролу учествовања у саобраћају под дејством алкохола, опојних дрога или лијекова који се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње.
"С обзиром да је управљање возилом под дејством алкохола један од основних узрока саобраћајних незгода са тежим посљедицама, апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не учествују у саобраћају под дејством алкохола или других психоактивних супстанци", саопштено је из ПУ Приједор.
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