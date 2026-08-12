Јанковић: Настављамо унапређивати путну мрежу Српске, радимо и велики број мостова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:13
Влада Републике наставља да унапређује путну инфраструктуру у свим локалним заједницама у Српској, рекао је в.д. директора ЈП Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.
Навео је да Република Српска има велику путну мрежу.
"Српска има скоро 4.400 километара путева, што је дупло већа мрежа од ФБиХ која има 2.700", рекао Јанковић за РТРС
Истакао је да се ради домаћински, те додао да је 400 милиона КМ предвиђено за улагање у путеве.
"Имамо грант Владе Српске, имамо властита средства, као и кредитна средства", навео је Јанковић.
Градови и општине
Пуштен у саобраћај нови мост у Котор Варошу
"Дио је у пројектно-планској документацији. Битно је и да наши извођачи имају могућност да заврше радови. И њима је у интересу да заврше и прије предвиђених рокова", рекао је Јанковић.
Нагласио је да се очекује да ће се дио око Приједорске петље завршити у суботу.
"Али ми настављамо даље, јер се рехабилитује пут до кружног тока "Тулипана". И поново ће бити измјена саобраћаја. Очекујемо да се све заврши за мјесец и по дана", навео је Јанковић.
Рекао је да ће бити изграђено више од 40 мостова широм Српске.
"На путној мрежи Српске егзистирају 702 моста. Ове године радимо девет мостова. Пуни смо интензитета што се тиче мостова. Урадили смо анализу свих мостова и видјели смо да је потребно улагати. Велики број мостова ћемо изградити у наредном периоду, али и реконструисати", навео је Јанковић.
Подсјећамо, укупан уговорени инвестициони циклус у Републици Српској у наредном трогодишњем периоду вриједан је 7,4 милијарде марака, а међу најзначајнијим пројектима су улагања Путева Српске, вриједна више од 400 милиона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д5
Република Српска
1 д3
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д0
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму