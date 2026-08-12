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Јанковић: Настављамо унапређивати путну мрежу Српске, радимо и велики број мостова

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 09:44

Коментари:

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Мирослав Јанковић
Фото: АТВ

Влада Републике наставља да унапређује путну инфраструктуру у свим локалним заједницама у Српској, рекао је в.д. директора ЈП Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.

Навео је да Република Српска има велику путну мрежу.

"Српска има скоро 4.400 километара путева, што је дупло већа мрежа од ФБиХ која има 2.700", рекао Јанковић за РТРС

Истакао је да се ради домаћински, те додао да је 400 милиона КМ предвиђено за улагање у путеве.

"Имамо грант Владе Српске, имамо властита средства, као и кредитна средства", навео је Јанковић.

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Навео је да се већ дио радова изводи

"Дио је у пројектно-планској документацији. Битно је и да наши извођачи имају могућност да заврше радови. И њима је у интересу да заврше и прије предвиђених рокова", рекао је Јанковић.

Нагласио је да се очекује да ће се дио око Приједорске петље завршити у суботу.

"Али ми настављамо даље, јер се рехабилитује пут до кружног тока "Тулипана". И поново ће бити измјена саобраћаја. Очекујемо да се све заврши за мјесец и по дана", навео је Јанковић.

Рекао је да ће бити изграђено више од 40 мостова широм Српске.

"На путној мрежи Српске егзистирају 702 моста. Ове године радимо девет мостова. Пуни смо интензитета што се тиче мостова. Урадили смо анализу свих мостова и видјели смо да је потребно улагати. Велики број мостова ћемо изградити у наредном периоду, али и реконструисати", навео је Јанковић.

Подсјећамо, укупан уговорени инвестициони циклус у Републици Српској у наредном трогодишњем периоду вриједан је 7,4 милијарде марака, а међу најзначајнијим пројектима су улагања Путева Српске, вриједна више од 400 милиона.

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Тагови :

Мирослав Јанковић

Путеви Републике Српске

велики инвестициони циклус

Република Српска

Инфраструктура

Коментари (13)

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