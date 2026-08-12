Мислите да се у ЕУ живи безбрижно? Многи немају за месо, одмор, гријање, ни за непланирани трошак

Аутор:АТВ редакција
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Живот у Европској унији из овог дијела Европе често посматрамо кроз призму виших плата, бољег стандарда и веће куповне моћи. Међутим, статистика показује да чланство у једном од најбогатијих економских блокова на свијету не значи аутоматски и живот без финансијских брига.
За дио становништва проблем нису луксузна путовања, нови аутомобил или скуп ресторан. Проблем представљају много обичније ствари - квалитетан оброк, недјељу дана одмора, довољно загријан стан или неочекивани рачун.
Према подацима Евростата за 2025. годину које преноси портал „Марица“, чак 15,8 одсто становника Бугарске због финансијских разлога не може себи да приушти оброк са месом, пилетином, рибом или одговарајућом вегетаријанском алтернативом сваког другог дана.
Практично - готово сваки шести становник земље.
Бугарска је према овом показатељу друга у Европској унији. Лошији резултат биљежи само Румунија, гдје је у таквој ситуацији 18,1 одсто становништва, док је у Мађарској удио 15,1 одсто.
На сасвим другом крају налази се Кипар са свега 1,2 одсто.
Важно је нагласити да статистика не мјери одлуку појединца да не једе месо или рибу. У обзир је узета и одговарајућа вегетаријанска алтернатива - мјери се то да ли домаћинство финансијски може да приушти такав оброк.
Бугарски Национални статистички институт дошао је до готово идентичног резултата: 15,9 одсто становништва, односно нешто више од 1,02 милиона људи, навело је да њихово домаћинство нема довољно новца за такву исхрану.
Храна је, међутим, само дио приче.
Чак 42,5 одсто становништва Бугарске не би могло сопственим средствима да покрије неочекивани трошак.
Још 39,1 одсто не може себи да приушти недјељу дана одмора ван куће, док 16,1 одсто има финансијских потешкоћа да свој дом одржава довољно топлим.
Уз то, 18,2 одсто становника имало је кашњења у плаћању трошкова становања управо због недостатка новца.
Другим ријечима, иза просјечних плата, економског раста и других великих показатеља налази се свакодневна економија домаћинства - она која се мјери садржајем фрижидера, рачуном за гријање и питањем да ли породица може да издржи један непланирани издатак.
И шира слика Европске уније показује да материјална сигурност није нешто што се подразумијева.
Према посљедњим објављеним подацима Евростата за 2024. годину, 8,5 одсто становништва ЕУ није могло себи да приушти оброк са месом, рибом или вегетаријанском алтернативом сваког другог дана.
Код људи који су већ изложени ризику од сиромаштва тај проценат достизао је 19,4 одсто.
Још упечатљивији показатељ финансијске рањивости јесте способност домаћинства да се избори са неочекиваним рачуном. Евростатови подаци показују да је 2024. чак 30 одсто становника ЕУ било у ситуацији да не може да покрије неочекивани финансијски трошак.
То значи да за велики број европских домаћинстава граница између финансијске стабилности и проблема може бити само један квар аутомобила, већи рачун или други непланирани издатак.
У Бугарској је током 2025. године 15 одсто становништва живјело у условима тешке материјалне и социјалне оскудице. Ријеч је о људима који нису могли себи да приуште најмање седам од укупно 13 основних добара, услуга или активности које се користе приликом мјерења животног стандарда.
Истовремено је 1,869 милиона људи, односно 29 одсто становништва, било изложено ризику од сиромаштва или социјалне искључености.
Постоји ипак и позитиван помак. Удио људи који живе у тешкој материјалној и социјалној оскудици смањен је за 1,6 процентних поена, док је проценат становништва изложеног ризику од сиромаштва или социјалне искључености пао за 1,3 процентна поена.
Бројке не говоре да се у Европској унији живи лоше. Говоре нешто друго - да ни европски стандард није равномјерно распоређен и да иза високих просјечних зарада и развијених економија постоји велики број домаћинстава којима сасвим обичне ствари и даље представљају озбиљан удар на кућни буџет, преноси Телеграф.
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