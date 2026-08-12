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Руси наставили жестоке ударе по лукама: Горе складишта за гориво

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 10:27

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Руси наставили жестоке ударе по лукама: Горе складишта за гориво
Фото: Tanjug / AP

Оружане снаге Руске Федерације настављају да изводе ударе по лучкој инфраструктури и морским пловилима Украјине, који се користе у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је Министарство одбране Русије, преносе РИА Новости.

"Током ноћи, високопрецизним оружјем ваздушног базирања и ударним беспилотним летјелицама дугог домета, у луци Одеса погођена је база горива и мазива која се користи за снабдијевање јединица Оружаних снага Украјине горивом", истиче се у саопштењу.

За разлику од противника, руска војска гађа искључиво објекте војно-индустријског комплекса и способна је да уништи било који циљ како у Кијеву, тако и на цијелој територији Украјине.

Како је објаснио амбасадор за злочине кијевског режима Министарства спољних послова Русије Родион Мирошник, Оружане снаге Украјине користе морски пут као канал за непрекидну, даноноћну испоруку наоружања.

Према његовим ријечима, за три године је кроз одеске луке прошло око осам хиљада бродова са војним теретом, што објашњава ударе по овим циљевима.

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Тагови :

Украјина

Одеса

Русија

Руска војна операција 2026

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