Камп „Млади, узводно!“ окупио око 150 младих у Фочи

Аутор:АТВ редакција
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Поводом Међународног дана младих, у периоду од 11. до 13. августа, у Фочи се одржава камп „Млади, узводно!“, који је окупио око 150 младих из Републике Српске.
Камп је организовао Омладински савјет Републике Српске у сарадњи са Савезом студената Медицинског факултета Универзитета у Фочи, уз подршку Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске, са циљем повезивања младих, размјене искустава, дружења и промовисања здравих животних вриједности.
Први дан кампа био је посвећен упознавању и повезивању учесника. Након регистрације и смјештаја, млади су слободно вријеме провели у природи и уживали у љетним чарима Фоче.
Централни дио отварања било је предавање „Врлине и живот младих“, које је отворило разговор о вриједностима, изборима и изазовима са којима се млади данас сусрећу.
Током наредних дана учеснике очекује богат програм и бројне активности у природи, међу којима су рафтинг, кањонинг и пјешачење до Трновачког језера.
Камп „Млади, узводно!“ представља прилику да се млади повежу, стекну нова искуства, упознају природне љепоте Фоче и кроз заједничке активности разговарају о темама које су важне за њихову садашњост и будућност.
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