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Преминула Мирјана Градина

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:57

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Преминула Мирјана Градина
Фото: Facebook.com/bolnica.srbija.istocno.sarajevo

У Источном Сарајеву преминула је специјалиста анестезије и реанимације у Болници "Србија" докторка Мирјана Градина, саопштено је из ове Болнице.

- Заувијек нас је напустила изузетна докторица, велики човјек и жена чије су знање, хуманост и преданост оставили дубок траг у нашој установи и регији – др Мирјана Градина - саопштили су из Болнице "Србија".

Др Мирјана Градина, специјалиста анестезије и реанимације рођена је 1943. године у Сарајеву. Медицински факултет завршила је у Сарајеву, а специјалистички испит из анестезије и реанимације положила је на Војномедицинској академији у Београду.

До почетка ратних дешавања, била је стално запослена у Клиничком центру у Сарајеву у Служби за анестезију и реанимацију и интензивно лијечење.

Након избијања ратних дејстава, Градина долази у Болницу Касиндо, добровољно, гдје учествује у формирању Службе за анестезију и реанимацију и Одјељење хирургије, тек основане опште болнице у Касиндолу.

- Њен ангажман и огромно искуство и знање омогућује нам да у периоду од двије недјеље успијемо да формирамо неопходне службе у оквиру хирургије како би се могле извести прве операције у септембру 1992. године у општој анестезији - истиче се у објави.

Велико искуство и знање докторице Мирјане Градине омогућило је и хитно формирање Одјељења за интензивно лијечење што је у том тренутку била насушна потреба.

Својим знањем и прегалаштвом у току ратних збивања, сви они како рањени, тако и обољели имали су могућност да из ове области добију висок ниво здравствене заштите. Због недостатка кадра из ове медицинске дјелатности, како високе стручне спреме, тако и средње стручне спреме, њеним максималним залагањем успјели смо то надокнадити и наши болесни и повријеђени нису били ускраћени за висок ниво здравствене заштите, написали су у објави на Фејсбуку.

- Посебно морамо бити захвални на њеној храбрости да, иако је становала на граничном дијелу, поред Врбање моста и свакодневно је била животно угрожена, није презала од тога да све четири године ратних збивања дође на своје радно мјесто у било које доба - навели су.

Након завршетка ратних збивања наставља свој стручни рад у оквиру КЦ Српско Сарајево унапређујући рад Службе за анестезију и реанимацију и интензивно лијечење и сврставајући је у сам врх ових дисциплина у Републици Српској.

Др Мирјана Градина је учинила максимум и дала све од себе да помогне нашем народу и сјећаћемо је се по томе да смо имали срећу да имамо једног од ријетких стручњака не само код нас него и у цијелој Републици Српској. Неизмјерно јој хвала за све сто је учинила за КЦ Српској Сарајево и народ овога краја.

- Остаћеш у сјећању свима којима си помогла, свима са којим си радила и свим запосленим КЦ Српско Сарајево, данашње Болнице "Србија" - саопштили су.

Сахрана Мирјане Градине је у четвртак 13. августа 2026. године са опелом које ће почети у 11.40 часова, а сахрана у 12.15 часова на гробљу Баре у Сарајеву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мирјана Градина

Доктор

Источно Сарајево

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