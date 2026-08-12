Србин кога је претукла тзв. косовска полиција у шок соби

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Рашковић из села Дрен у општини Зубин Поток примљен је у Клиничко-болнички центар /КБЦ/ Косовска Митровица "због повреда задобијених у физичком нападу" од стране такозване косовске полиције, а тренутно се налази у шок соби, са тешким повредама, изјавио је рано јутрос доктор у КБЦ Косовска Митровица Горан Радојевић.
"По пријему је клинички прегледан, одрађена је дијагностика и тренутно се налази у шок соби под адекватном терапијом. Дијагностика је у току и показаће где су унутрашње повреде нанете неким тешким предметом", казао је Радојевић.
Он је навео да Рашковић има повреде "на леђима, на грудном кошу и по глави", преноси ТВ Мост.
"Ради се о тешким повредама. Сад је стабилно и под надзором је лекара", рекао је Радојевић.
Према свједочењу Ненада Рашковића, припадници такозване косовске полиције су јуче касно поподне упали у његов породични дом у селу Дрен, у општини Зубин Поток, а након претреса почели су да га туку по тијелу без икаквог разлога, саопштила је синоћ Српска листа.
Претучени Рашковић /57/ је, по пријему у болницу, описао тренутке упада у његов дом и, како је рекао, злостављања у оближњој шуми.
Према његовим ријечима, полицајци су га послије претреса куће одвели у шуму гдје су га везали и претукли захтијевајући да им преда оружје.
"Њих тројица су данас дошла и упала ми у кућу. Бацили су ме на кревет и почели да туку. Тражили су пушку, а ја пушку немам. После тога су рекли да ће доћи опет у 17.00 сати, да донесем пушку. Ставили су ми лисице и одвели ме у шуму и везали за букву, ставили ми крпу у уста и тукли ме цревом. Упорно су тражили пушку. Након тога су отишли, па су се после неког времена вратили, одвезали ме и одвели ме до пута, одакле сам се пешке полако вратио. Кад сам стигао кући, почела је мука. Упадали су у кућу, застрашивали ми сина, жену малтретирали", рекао је Рашковић касно синоћ, преноси Срна.
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