Прва реакција послије Звездиног пораза: Терзић објавио – "Расписаћемо изборе"

Аутор:АТВ редакција
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Дан послије елиминације из квалификација за Лигу шампиона, Управни одбор Црвене звезде одржао је конференцију за медије.
Послије неуспјеха Црвене звезде односно пораза у трећем колу квалификација за Лигу шампиона од Хапоел Бер Шеве, клуб је сазвао хитан Управни одбор послије чега је одржана конференција.
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Крај сна о Лиги шампиона!
Дејан Станковић бурно је реаговао на звиждуке навијача и одмах послије пораза је дао оставку па тако није одржана ни конференција за медије послије меча, због чега се Звездан Терзић најприје извинио.
„Дејан Станковић је поднио оставку послије саме утакмице и није био у стању да изађе пред медије. С обзиром на то да је Ненад Сакић дио његовог тима није имао ко да дође“, рекао је на самом старту Звездан Терзић.
Извињење је уследило и за саму игру.
„Извињавам се због приказане игре Црвене звезде. Ја сам први пут био на овом стадиону неке 1977. године против Борусије из Менхенгладбаха било је 0:3, од тада не памтим лошије издање Црвене звезде. Не могу да вјерујем да је Звезда могла оволико лоше да изгледа. Разумијем огорчење и незадовољство навијача, она скандирања... Ја да сам био на западној трибини и ја бих се окренуо према Този и узвикнуо исто“, рекао је Терзић.
Нови избори ће бити расписани у децембру.
„Добро ми чујемо народ, донијели смо одлуку да без обзира што је у мају добијен мандат на четири године, одлука је да у децембру распишемо нове изборе за руководећа мјеста у Црвеној звезди. Шаљем поруку свима који су заинтересовани, који мисле да могу боље, другачије. Можда послије 12 година руковођења Црвеном звездом и јесте вријеме да нови људи дођу“, рекао је генерални директор клуба.
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