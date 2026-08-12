Тешка несрећа: Мотоцикл ударио у ватрогасно возило, оба изгорјела

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац иницијала А. К. (1986.) тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи на путу за Горанце, у којој су учествовали мотоцикл и ватрогасно возило,
Ова информација потврђена је за Бљесак.инфо из Свеучилишне клиничке болнице Мостар.
Како су навели из Одјела за односе с јавношћу СКБ-а Мостар, повријеђени мушкарац задобио је тешке тјелесне повреде, доминантно у виду опеклина.
Sudar motocikla i cisterne na Gorancima. pic.twitter.com/nHPBYpvtrw— hercegovina.info (@hercegovinainfo) August 12, 2026
Пацијент је хоспитализован у Јединици интензивног лијечења СКБ-а Мостар, гдје му се пружа потребна медицинска скрб.
Подсјетимо, у саобраћајној несрећи која се догодила у сриједу, 12. коловоза, на путу за Горанце сударили су се мотоцикл и ватрогасно возило, након чега су оба возила захваћена пожаром, раније је потврђено из Оперативног центра.
У пожару је изгорјела кабина ватрогасног камиона марке Ивецо, док марку мотоцикла није било могуће утврдити јер је возило у потпуности изгорјело.
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