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Тешка несрећа: Мотоцикл ударио у ватрогасно возило, оба изгорјела

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 13:38

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Тешка несрећа: Мотоцикл ударио у ватрогасно возило, оба изгорјела
Фото: Bljesak.info

Мушкарац иницијала А. К. (1986.) тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи на путу за Горанце, у којој су учествовали мотоцикл и ватрогасно возило,

Ова информација потврђена је за Бљесак.инфо из Свеучилишне клиничке болнице Мостар.

Како су навели из Одјела за односе с јавношћу СКБ-а Мостар, повријеђени мушкарац задобио је тешке тјелесне повреде, доминантно у виду опеклина.

Пацијент је хоспитализован у Јединици интензивног лијечења СКБ-а Мостар, гдје му се пружа потребна медицинска скрб.

Подсјетимо, у саобраћајној несрећи која се догодила у сриједу, 12. коловоза, на путу за Горанце сударили су се мотоцикл и ватрогасно возило, након чега су оба возила захваћена пожаром, раније је потврђено из Оперативног центра.

У пожару је изгорјела кабина ватрогасног камиона марке Ивецо, док марку мотоцикла није било могуће утврдити јер је возило у потпуности изгорјело.

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Тагови :

Ватрогасно возило

Саобраћајна несрећа

Мостар

Мотоцикл

пожар

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