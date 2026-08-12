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Објављени резултати конкурса за вртиће у Бањалуци: Погледајте да ли је ваше дијете примљено

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 14:26

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Жура табла са натписом "Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука".
Фото: АТВ

Објављени су резултати конкурса за упис дјеце у јавне вртиће у Бањалуци за радну 2026/2027. годину.

Родитељи који су пријавили дјецу на конкурс сада могу да провјере да ли су малишани добили мјесто у неком од вртића ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бањалука.

Списак са резултатима конкурса за вртиће у Бањалуци објављујемо у наставку текста.

Резултати су објављени према бројевима протокола, па родитељи дијете на листи могу пронаћи помоћу броја који су добили приликом предаје пријаве на конкурс.

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Резултати конкурса за вртиће у Бањалуци

На конкурсу за упис у јавне вртиће ове године било је 605 слободних мјеста. Пријавило се 2.884 дјеце, а примљено је 562. То је умањење због дјеце са сметњама.

На листи чекања је остало 2.322 дјеце, потврђено је за АТВ.

Приликом утврђивања ранг-листе дјеца су бодована на основу критеријума прописаних конкурсом, међу којима су запосленост или редовно школовање родитеља, дужина чекања на пријем, пребивалиште на подручју Бањалуке, број дјеце у породици и одређене социјалне категорије.

Родитељи који желе да провјере резултате уписа у вртиће у Бањалуци, односно да виде да ли је њихово дијете примљено, свој број протокола могу потражити на списку у наставку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Вртићи Бањалука

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