Објављени резултати конкурса за вртиће у Бањалуци: Погледајте да ли је ваше дијете примљено

Аутор:АТВ редакција
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Објављени су резултати конкурса за упис дјеце у јавне вртиће у Бањалуци за радну 2026/2027. годину.
Родитељи који су пријавили дјецу на конкурс сада могу да провјере да ли су малишани добили мјесто у неком од вртића ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бањалука.
Списак са резултатима конкурса за вртиће у Бањалуци објављујемо у наставку текста.
Резултати су објављени према бројевима протокола, па родитељи дијете на листи могу пронаћи помоћу броја који су добили приликом предаје пријаве на конкурс.
На конкурсу за упис у јавне вртиће ове године било је 605 слободних мјеста. Пријавило се 2.884 дјеце, а примљено је 562. То је умањење због дјеце са сметњама.
На листи чекања је остало 2.322 дјеце, потврђено је за АТВ.
Приликом утврђивања ранг-листе дјеца су бодована на основу критеријума прописаних конкурсом, међу којима су запосленост или редовно школовање родитеља, дужина чекања на пријем, пребивалиште на подручју Бањалуке, број дјеце у породици и одређене социјалне категорије.
Родитељи који желе да провјере резултате уписа у вртиће у Бањалуци, односно да виде да ли је њихово дијете примљено, свој број протокола могу потражити на списку у наставку.
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