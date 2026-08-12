Нинковић: Бојим се да нови цјевовод према Туњицама неће трајно ријешити проблем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић изразио је бојазан да нови цјевовод према насељу Туњице неће дати квалитетно рјешење за водоснабдијевање насеља и поткозарских села.
Нинковић је рекао да нико није дао објашњење зашто становници у том дијелу града имају проблем са водоснабдијевањем сваке друге године?
"Они имају проблем са водоснабдијевањем 2024. и 2026. године, а 2023. и 2025. године немају. Ни одборници, а ни становници нису добили квалитетно објашњење због чега се то дешавало. Ако градоначелник /Драшко Становуковић/ до данас није установио са сарадницима и људима из `Водовода` шта је разлог, бојим се да нећемо добити ни квалитетно ријешење", рекао је Нинковић Срни.
Он је додао да су се појавиле информације да је пао покушај тестирања новог цјевовода промјера 700 милиметра, од продајног центра "Центрум" на Петрићевцу до резервоара "Туњице", зато што је кроз цјевовод Бањалуке под великим притиском пуштена вода, приликом чега је дошло до пуцања цијеви и дио центра и појединих насеља није имао воду.
"Покушавајући или рјешавајући један проблем довешћемо читав град у озбиљан проблем. Причао сам прије годину или двије да ће овакав начин руковођења и `Водоводом` и градом резултирати да ћемо имати озбиљан проблем у водоснабдијевању читавог града", рекао је Нинковић.
Према његовим ријечима, скупо може коштати то што је циљ да се што брже ријеши неки проблем, без обзира на квалитет или начин извођења радова.
"Ако кроз цијеви промјера 400 или 700 милиметара треба да пустите исту количину воде, ништа се неће побољшати у смислу испоруке воде, јер иста количина воде пролази кроз цијеви. Дакле, нисмо повећали капацитет фабрике воде, није направљен нови водозахват, па да кажемо - ево биће већа количина воде", навео је Нинковић.
Нинковић је додао да би био пресретан када би нови цјевовод према Туњицама трајно ријешио проблем за 15.000 људи који у овом времену не могу да напоје стоку, немају воде да се окупају, што је, како каже, поражавајуће.
"Надам се да ће нови цјевовод према Туњицама макар дијелом ријешити проблем, док не нађемо неко трајно рјешење", навео је Нинковић.
Нови цјевовод промјера 700 милиметара од "Центрума" до резервоара Туњице 8. августа је ушао у фазу тестирања, након чега би, уколико сви резултати буду задовољавајући, требало да буде пуштен у рад до 15. августа, раније су саопштили из бањалучког "Водовода".
Пуштањем овог цјевовода у рад биће ријешено допремање воде до система резервоара "Туњице", чиме ће се омогућити стабилније водоснабдијевање становника сјеверног дијела града.
Због великих врућина, суше и кварова у Бањалуци је на снази план контролисане испоруке воде за дијелове Драгочаја, Рамића, Пријаковаца и поткозарских села, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д5
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д1
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму