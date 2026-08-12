"Наплата паркинга и нова Одлука би могла добити епилог пред Уставним судом"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Наплата паркинга у Бањалуци поново почиње 18. августа, изјавио је за Срну предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић, истичући да је испоштован само један услов од низа које је Уставни суд Републике Српске замјерио у претходној одлуци.
Нинковић је навео да, судећи по ономе што је Уставни суд раније говорио, и одлука о управљању јавним паркиралиштима и гаражама коју је усвојила Скупштина града 5. и која је 10. августа, објављена у Службеном гласнику, вјероватно није у складу са Законом и уставним рјешењима и да очекује да у наредном периоду добије епилог.
"Од неколико ствари које је претходно Уставни суд замјерио, у одлуци коју смо усвојили прије седам дана испоштован је само један услов, Скупштина је у складу са Законом о комуналним дјелатностима усвојила само цијене које се тичу наплате паркинга. Све оне друге ствари које су биле замјерка у претходној одлуци и даље су остале као замјерке", рекао је Нинковић.
Он је навео једну од замјерки која је остала из претходне одлуке, а односи се на начин наплате средстава.
"Закон о комуналним дјелатностима рекао је да то мора да ради или јавно предузеће или неки други привредни субјект којем град повјери такву врсту дјелатности, никако Градска управа или неко од одјељења, те и даље имамо ту врсту начина наплате", каже Нинковић.
Он је рекао да су градоначелник Драшко Станивуковић и његови сарадници на сједници Скупштине града тврдили да је она усклађена са одлуком Уставног суда и да неће бити проблема приликом оцјене законитости и уставности одлуке.
"Рекли смо у реду, градоначелниче, пошто сте јавно обећали да нећемо имати проблем, да је све у складу са законом и да грађани више неће имати проблем са наплатом, односно тиме што им се нелегално узима новац из џепа, подржаћемо ту одлуку, али ћемо исто тако послати према Уставном суду да добијемо тумачење", рекао је Нинковић.
Нинковић је нагласио да је тражио од Станивуковића да се, ако се испостави да заиста није у складу са Законом о комуналним дјелатностима и осталим законским актима, у наредне двије године не прича о паркингу, јер "нема смисла".
"Ово што је градоначелник радио претходне двије године збунило је и нас и грађане и на крају је, овим актом који је он предложио, признао да је нелегално узимао новац од грађана Бањалуке, тиме што је наплаћивао паркинг који није смио наплаћивати на такав начин", додао је Нинковић.
Предсједник Скупштине града је рекао да му је жао што одборници никада нису добили информацију гдје је новац који је градоначелник, како је истакао, нелегално прикупио од грађана.
"Раније сам тражио да сви људи који су плаћали паркинг, а нису требали да га плаћају имају право на поврат, што треба да траже од Градске управе. Градоначелника и данас питам - гдје је новац који је нелегално узимао од грађана Бањалуке, јер ми смо и тада говорили да одлука о управљању јавним паркиралиштима и гаражама у складу са Уставом", истакао је Нинковић.
Он је рекао да све личи на ситуацију од прошле године када је Скупштина града ограничила одлуку о управљању јавним паркиралиштима и гаражама од септембра до децембра у жељи да градоначелник то питање заиста ријеши како су Закон о комуналним дјелатностима и остали закони предвидјели, да се наплаћује паркинг у складу са прописима и да се онда новац који уђе у буџет улаже у складу са приоритетима.
Нинковић је навео да је градоначелник опет ове године наставио да убире приходе нелегално, да од грађана узима паре које не смије, да не полаже рачуне ни Скупштини града ни грађанима гдје је тај новац отишао.
"А по граду видите свуда рупе, свугдје проблем, хигијена града, недостатак воде, гдје тај новац иде Бога питај и кад год га питамо он има одговор да је то шеталиште, трак стаза, парк и друго. Сав тај новац ми не видимо у буџету и претпостављам да је то овај нелегални начин прикупљања попут овог паркинга", рекао је Нинковић.
Он је истакао да се искрено нада да ће епилог тога дати Уставни суд.
"Надам се да ће градоначелник уважити то и да наредне двије године више нећемо причати о овоме јер стварно срамота ме је и као човјека и као предсједника Скупштине града, а о њему /градоначелнику/ нећу да говорим, јер до сада је показао да нема ни срама ни стида", истакао је Нинковић.
Према одлуци о управљању јавним паркиралиштима и гаражама коју је Скупштина града Бањалука усвојила 5. августа сат времена паркинга у нултој и првој зони коштаће двије КМ, док ће у другој зони цијена бити једна КМ.
У првој зони цјелодневна карта кошта седам КМ, мјесечна 100 КМ, а годишња 1.000 КМ, док у другој зони цјелодневна карта износи пет КМ, мјесечна 60 КМ, а годишња 600 КМ.
За станаре је предвиђена мјесечна карта од 10 КМ и годишња од 50 КМ у нултој, првој и другој зони.
Резервисање паркинг мјеста за правна лица коштаће 30 КМ дневно у нултој зони, 20 КМ у првој и 15 КМ у другој зони.
Годишња резервација једног мјеста износи 3.000 КМ у нултој, 2.000 КМ у првој и 1.500 КМ у другој зони.
По овој одлуци "резервација паркинг мјеста" значи да одређено паркинг мјесто није доступно свим возачима, већ је резервисано за конкретног корисника, прије свега правно лице, које за то плаћа посебну накнаду.
Фирма, установа или други правни субјект може да резервише конкретно мјесто и тиме добије право да га користи, умјесто да сваки пут тражи слободан паркинг.
Посебан режим предвиђен је за јавну гаражу у Алеји Светог Саве, блок "Д", гдје сат паркинга кошта једну КМ, цјелодневна карта пет КМ, мјесечна 100 КМ, тромјесечна 250 КМ, а годишња 600 КМ, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 д5
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д0
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму