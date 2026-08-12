Виђате ли мини банане у продавницама? Нису убране прерано, ево у чему је цака!

Аутор:АТВ редакција
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Мини или „бејби“ банане припадају групи природно ситнијих сорти. Од уобичајених банана разликују се не само по величини већ и по укусу, мирису и структури плода.
Међу познатијим сортама које се продају као мини банане налази се Lady Finger, а у појединим земљама могу се срести и називи Sucrier или Sugar banana. Њени плодови најчешће су дуги од осам до 12 центиметара, па су знатно краћи од банана сорте Cavendish, која преовлађује у светској трговини.
Месо мини банана обично је кремастије и слађе, са израженијом аромом. Њихов укус поједини потрошачи описују као спој банане, меда и благих нота ваниле.
Кора им је тања него код крупнијих банана, због чега су осетљивије на ударце и оштећења током транспорта. Управо је то један од разлога због којих су раније биле мање заступљене на европском тржишту.
Ове банане узгајају се у тропским крајевима, нарочито у дијеловима Средње и Јужне Америке, као и југоисточне Азије. Међу земљама из којих стижу на светско тржиште налазе се Еквадор, Колумбија, Костарика и Гватемала.
Попут већине банана намењених извозу, беру се док су још зелене. Сазријевање се наставља током транспорта и складиштења, па боју и пуноћу укуса добијају тек прије него што стигну до купаца.
Појава мини банана део је све разноврсније понуде егзотичног воћа. Трговци настоје да купцима понуде производе који се разликују од стандардних, док су потрошачима занимљиве због величине, укуса и практичног паковања.
Погодне су за ужину, дјечје оброке, воћне салате, смутије и различите посластице. По саставу су сличне класичним бананама и садрже калијум, витамин Б6, витамин Ц и влакна. Пошто је плод мањи, мини банана представља и мању појединачну порцију.
Њихова цијена најчешће је виша од цене обичних банана. Производе се у мањим количинама, захтјевније су за транспорт и неретко се нуде као премијум воће.
Дакле, мини банане нису генетски модификоване нити представљају обичне банане заустављене у расту. Њихове скромне димензије природна су особина сорте, док се иза танке коре крије слађи и ароматичнији плод него што би се на први поглед могло очекивати.
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