Logo

Помрачење Сунца и киша метеора: Небески спектакл какав се не пропушта

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 12:13

Коментари:

0
Помрачење Сунца је астрономска појава која се дешава када Сунце баца Мјесечеву сенку на површину планете Земље
Фото: pexels/Solenn Thircuir

Имамо још мало времена да се спремимо за праву "небеску драму" - данас ће се догодити два спектакуларна небеска догађаја: потпуно помрачење Сунца и врхунац активности Персеида - кишa метеора.

Спектакл који сваког августа осваја небо

Перзеиди су добили име по сазвежђу Персеј, јер се посматрачима са Земље чини да њихови свјетлећи трагови потичу из правца тог сазвјежђа. Сваког августа Перзеиди приређују један од најупечатљивијих небеских призора, а љубитељи астрономије тада имају прилику да на ноћном небу посматрају десетине звијезда падалица.

Овај рој активан је од 17. јула до 24. августа, а најбољи услови за посматрање очекују се у ноћи између 12. и 13. августа, нарочито пред само свитање.

Гдје је најбоље посматрати овај феномен

Стручњаци препоручују да се за посматрање овог феномена удаљимо од градске расвјете и изаберемо отворен простор са што мање вјештачког свјетла, како би метеори били што уочљивији, а једна од опција јесте Авала.

Помрачење сунца

Наука и технологија

Како гледати помрачење Сунца? Стручњаци упозоравају на озбиљну опасности

Овај спектакл настаје када Земља пролази кроз облак прашине и честица које је за собом оставила комета Свифт-Татл (Swift-Tuttle), небеско тијело које обиђе Сунце отприлике једном у 133 године. Иако комета не пролази често поред Сунца, њен траг дуж орбите Земља пресјеца сваког августа, што нам омогућава да из године у годину уживамо у Перзеидима.

Потпуно помрачење Сунца биће видљиво у дијеловима Европе и Русије, дјелимично у Србији

Што се тиче потпуног помрачење Сунца биће видљиво из дијелова Гренланда, Исланда, сјеверне Русије, Атлантског океана, Шпаније и дела Португала.

Велики дио Европе неће се наћи у зони потпуног помрачења, али ће моћи да посматра веома изражено дјелимично помрачење.

Помрачење сунца

Друштво

Да ли бисте посматрали помрачења Сунца са висине од 10.000 метара?

У Србији ће помрачење бити дјелимично видљиво. У Београду ће Мјесец заклонити око 27 одсто Сунчевог диска, у Новом Саду око 35 одсто, док ће у Суботици помрачење бити најизраженије - са око 43 одсто заклоњеног Сунца, пише РТС.

Мјесец ће почети да заклања Сунце у 19:26, а онда ће заједно заћи испод хоризонта - у Београду у 19:49, у Новом Саду у 19:52, у Нишу у 19:40, а у Бањалуци у 20:02. Ток помрачења Сунца изнад хоризонта биће видљив у Београду 23 минута, у Новом Саду 27, у Нишу 13, а у Бања Луци 35 минута, пише на Инстаграм налогу астрономског друштва "Руђер Бошковић"

Помрачење Сунца треба посматрати уз посебну заштиту

Помрачење се током свих дјелимичних фаза сме посматрати само помоћу сертификованих наочара за Сунце које задовољавају стандард ISO 12312-2. Обичне сунчане наочаре нису довољна заштита за очи, док се телескопи, двогледи и фотоапарати могу усмјерити ка Сунцу искључиво уз употребу одговарајућих специјалних соларних филтера.

Такође, поред поменута два спектакла, у раним јутарњим сатима на небу ће се наћи Меркур, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Уран и Нептун неће бити видљиви голим оком, што ће овај датум учинити још занимљивијим за љубитеље астрономије.

(рт балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

киша метеора

Свемир

Киша

помрачење Сунца

Перзеида

Коментари (0)

Прочитајте више

Планета, свемир

Друштво

Спектакл на небу: Помрачење Сунца биће видљиво и у БиХ

2 д

0
Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.

Наука и технологија

Дан ће постати ноћ: Стиже једно од најдужих помрачења Сунца

2 мј

0
Прољећни хороскоп за 2026: Коме помрачење Сунца мијења судбину?

Занимљивости

Прољећни хороскоп за 2026: Коме помрачење Сунца мијења судбину?

4 мј

0
Крвави Мјесец на небу

Наука и технологија

Вечерас је ''крвави Мјесец'': Ево одакле ће бити видљив

5 мј

0

Више из рубрике

Породица пронашла огромну змију код шупе: Мислили су да носи јаја, али рендген је показао нешто језиво

Занимљивости

Породица пронашла огромну змију код шупе: Мислили су да носи јаја, али рендген је показао нешто језиво

1 д

0
Двије модерно обучене жене које разговарају о другима поред гвоздене ограде.

Занимљивости

Десет знакова који показују да је неко потајно љубоморан на вас

1 д

0
Новац

Занимљивости

Од 20. августа креће лудачка срећа: Новац се лијепи за ова 3 знака

2 д

0
Кинеска компанија развила је нови уређај који ласерским зрацима елиминише комарце

Занимљивости

"Комарац елиминатор" постао хит: Уређај све популарнији, а ево како функционише у пракси

2 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима