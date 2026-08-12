Помрачење Сунца и киша метеора: Небески спектакл какав се не пропушта

Аутор:АТВ редакција
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Имамо још мало времена да се спремимо за праву "небеску драму" - данас ће се догодити два спектакуларна небеска догађаја: потпуно помрачење Сунца и врхунац активности Персеида - кишa метеора.
Перзеиди су добили име по сазвежђу Персеј, јер се посматрачима са Земље чини да њихови свјетлећи трагови потичу из правца тог сазвјежђа. Сваког августа Перзеиди приређују један од најупечатљивијих небеских призора, а љубитељи астрономије тада имају прилику да на ноћном небу посматрају десетине звијезда падалица.
Овај рој активан је од 17. јула до 24. августа, а најбољи услови за посматрање очекују се у ноћи између 12. и 13. августа, нарочито пред само свитање.
Стручњаци препоручују да се за посматрање овог феномена удаљимо од градске расвјете и изаберемо отворен простор са што мање вјештачког свјетла, како би метеори били што уочљивији, а једна од опција јесте Авала.
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Овај спектакл настаје када Земља пролази кроз облак прашине и честица које је за собом оставила комета Свифт-Татл (Swift-Tuttle), небеско тијело које обиђе Сунце отприлике једном у 133 године. Иако комета не пролази често поред Сунца, њен траг дуж орбите Земља пресјеца сваког августа, што нам омогућава да из године у годину уживамо у Перзеидима.
Што се тиче потпуног помрачење Сунца биће видљиво из дијелова Гренланда, Исланда, сјеверне Русије, Атлантског океана, Шпаније и дела Португала.
Велики дио Европе неће се наћи у зони потпуног помрачења, али ће моћи да посматра веома изражено дјелимично помрачење.
Друштво
Да ли бисте посматрали помрачења Сунца са висине од 10.000 метара?
У Србији ће помрачење бити дјелимично видљиво. У Београду ће Мјесец заклонити око 27 одсто Сунчевог диска, у Новом Саду око 35 одсто, док ће у Суботици помрачење бити најизраженије - са око 43 одсто заклоњеног Сунца, пише РТС.
Мјесец ће почети да заклања Сунце у 19:26, а онда ће заједно заћи испод хоризонта - у Београду у 19:49, у Новом Саду у 19:52, у Нишу у 19:40, а у Бањалуци у 20:02. Ток помрачења Сунца изнад хоризонта биће видљив у Београду 23 минута, у Новом Саду 27, у Нишу 13, а у Бања Луци 35 минута, пише на Инстаграм налогу астрономског друштва "Руђер Бошковић"
Помрачење се током свих дјелимичних фаза сме посматрати само помоћу сертификованих наочара за Сунце које задовољавају стандард ISO 12312-2. Обичне сунчане наочаре нису довољна заштита за очи, док се телескопи, двогледи и фотоапарати могу усмјерити ка Сунцу искључиво уз употребу одговарајућих специјалних соларних филтера.
Такође, поред поменута два спектакла, у раним јутарњим сатима на небу ће се наћи Меркур, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Уран и Нептун неће бити видљиви голим оком, што ће овај датум учинити још занимљивијим за љубитеље астрономије.
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