Прољећни хороскоп за 2026: Коме помрачење Сунца мијења судбину?

Аутор:

АТВ

26.03.2026

15:03

Према предвиђањима хороскопа, прољеће 2026. доноси помрачење Сунца и велике промјене за све хороскопске знаке. Сазнајте како оне утичу на вашу љубав, новац и будућност.

Прољеће 2026. доноси интензивне енергије и прекретнице за све знаке. Помрачење Сунца у Водолији и ретроградни Меркур у Рибама отварају ново поглавље личне трансформације, односа и финансија.

Нови почеци и кармичке лекције

Како се крећемо ка крају првог квартала 2026, универзум нас припрема за нове почетке. Помрачење Сунца у Водолији доноси могућности везане за иновативне пројекте, друштвене мреже и пријатељства, док сјенка ретроградног Меркура у Рибама буди старе емоције и неријешене лекције, преноси Сенса.

Ован (21. март – 19. април)

Афирмација: "Шта је за мене, то ће ме пронаћи."

Љубав: Могу се појавити неочекивана осјећања. Прихватите изазов.

Новац: Могу се појавити трошкови везани за имиџ или здравље.

Савјет: Усвојите позитиван став и избјегавајте импулсивне одлуке.

Бик (20. април – 20. мај)

Афирмација: "Поштујем своје границе, без кривице."

Љубав: Могућности за нове сарадње или везе настају из вашег блиског круга.

Новац: Ваша породица би могла да вас замоли за финансијску подршку.

Савјет: Уживајте у малим тренуцима – они ће вам промијенити расположење.

Близанци (21. мај – 21. јун)

Афирмација: "Ја сам јака и прилагодљива особа."

Љубав: Друштвени живот је живахан. Стара веза се може вратити.

Новац: Повољно вријеме за реновирање или улагања у дом.

Савјет: Будите отворени за учење од других.

Рак (22. јун – 21. јул)

Афирмација: "Напредак је важнији од савршенства."

Љубав: Могућ је раскид луксузне и стабилне везе.

Новац: Улагање у хобије може постати профитабилно.

Савјет: Вјерујте у себе, чак и када вам се чини тешко.

Лав (22. јул – 22. август)

Афирмација: "Бирам унутрашњи мир."

Љубав: Откријте шта љубав значи за вас.

Новац: Могући су бонуси или додатни приходи.

Савјет: Избјегавајте негативност – она може блокирати ваш успјех.

Д‌јевица (23. август – 21. септембар)

Афирмација: "Прихватам оно што не могу да контролишем."

Љубав: Посредоваћете у важним сукобима између вољених особа.

Новац: Могу се појавити финансијски притисци, али постоје једноставна рјешења.

Савјет: Поједноставите свој живот и одустаните од вишка.

Вага (22. септембар – 22. октобар)

Афирмација: "Живим своју личну причу."

Љубав: Радите на прошлим емоционалним обрасцима.

Новац: Одлично вријеме за путовања.

Савјет: Прихватите непознато – оно може донијети могућности.

Шкорпија (23. октобар – 21. новембар)

Афирмација: "Бирам захвалност у свакој ситуацији."

Љубав: Стабилна веза може вас извући из ваше зоне удобности.

Новац: Могуће потешкоће – затражите помоћ ако вам је потребна.

Савјет: Доносите одлуке смирено, не импулсивно.

Стријелац (22. новембар – 21. децембар)

Афирмација: "Заслужујем изобиље у свим облицима."

Љубав: Изненађујући романтични планови.

Новац: Могућа важна куповина, као што је аутомобил.

Савјет: Укључите се у друштвене акције – имаћете утицај.

Јарац (22. децембар – 19. јануар)

Афирмација: "Вјерујем у божанско вријеме својих снова."

Љубав: Односи могу бити изненађујући. Наизглед супротна веза може вам донијети равнотежу, па чак и неочекивану причу.

Новац: Одличне вијести! Зарада расте, али избјегавајте импулсивно трошење.

Савјет: Уложите у свој професионални развој – вријеме је да постанете стручњак.

Водолија (20. јануар – 18. фебруар)

Афирмација: "Дајем приоритет својим потребама без кривице."

Љубав: Инспирација долази из дубоке везе. Блиска особа може промијенити вашу перспективу о љубави.

Новац: Будите опрезни са трошењем. Финансијска организација постаје неопходна.

Савјет: Укључите се у заједнице које одражавају ваше вриједности.

Рибе (19. фебруар – 20. март)

Афирмација: "Ја се стално развијам и прихватам своју трансформацију."

Љубав: Интензивна, готово филмска веза може обиљежити ваше прољеће.

Новац: Планирање одмора захтијева пажљиву организацију.

Савјет: Ставите себе на прво мјесто. Потребна вам је равнотежа и брига о себи.

