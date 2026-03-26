Пристала да буде кума на вјенчању најбољој другарици па горко зажалила

26.03.2026

10:43

Пристала да буде кума на вјенчању најбољој другарици па горко зажалила
Фото: Pexels

Бити кума на вјенчању одувијек је сматрано посебним признањем – част је када те блиска пријатељица изабере да станеш уз њу у један од најважнијих дана у животу.

Улога куме није само симболична; она носи одговорност, подршку и присуство у свим важним тренуцима припрема за венчање, од планирања до емотивних тренутака, али и организовање догађаја и одржавање доброг расположења у друштву.

Међутим, понекад та част може прерасти у извор стреса. Када финансијска очекивања прерасту границе, а комуникација закаже, улога куме може постати напорна и конфликтна. Управо се у таквој ситуацији нашла једна Хрватица, која је на Редиту подијелила свој проблем са захтјевном младом и финансијским притисцима.

– Кума сам на свадби за два мјесеца и нашла сам се у незгодној ситуацији. Млада не разумије моју финансијску ситуацију, недавно сам се запослила након студија, преселила сам се у стан и плата ми није велика. Што се тиче дјевојачке вечери, очекује да ја финансирам већину трошкова, а остатак да подијелим са осталим дјевојкама. То би било у реду да захтјеви нису прилично велики: кућа са базеном око 500 евра, храна око 200 евра, пиће око 150 евра и ДЈ око 300 евра. То ми је тренутно превелик трошак, а непријатно ми је да од осталих дјевојака тражим нереално велике износе (више од 60 евра по особи).

Прије него што ми неко каже да разговарам с њом о трошковима – већ јесам. Рекла сам јој да ми је то финансијски превише, на шта је она одговорила да се не бринем и да није очекивала да ја то платим. Ипак, и даље се није понудила да преузме дио трошкова нити је промијенила планове – написала је.

Нереална очекивања

Њена објава убрзо је изазвала лавину реакција, а бројни корисници Редита нису крили изненађење, али ни огорчење због, како тврде, све чешћих нереалних очекивања када су у питању вјенчања и пратећи догађаји.

– Сјећам се некад давно када је била част бити кум или кума. Данас – немој ме, молим те, имам жену, дјецу, кредите. Оно што хоћу да кажем јесте да су очекивања данашњих младенаца нереална. Чуј то, да платиш читаво дјевојачко по њеној жељи – па је ли она нормална – написао је, преноси Блиц.

“Нека сама плати”

Други су истакли да улога кума често нема везе са дубином односа, већ са финансијским могућностима:“Знала сам лика који је стално некоме био кум. Није уопште било дубоко пријатељство, али је имао пара.”

Неки су понудили практична рјешења, сугеришући да одговорност пребаци на младу:

“Ако ти је рекла да се не бринеш, онда се стварно не брини. Једноставно јој дај рачун и реци: плати.”

“Бесмислено је да неко други плаћа”

Било је и оних који су савјетовали директан приступ:

“Реци јој да немаш новца за то и да очекујеш да она сноси трошкове”, “Додај још и трошак поклона за младу. На свим дјевојачким на којима сам била, трошкови су се дијелили равноправно”, “Мени је идеја да неко други плаћа туђи луксуз потпуно бесмислена. Немаш пара – не можеш. И то је то”, “Ако сте блиске, требало би да можеш да јој кажеш све искрено”.

Неки су закључили да проблем лежи у недовољно јасном договору:

“Сједните заједно и прецизно договорите трошкове и ко шта плаћа.”“Сељаклук, све за фотке и Инстаграм”

Није недостајало ни оштријих реакција:

“Ако особи којој си кума не можеш да кажеш ‘дај, не претјеруј’, онда си кума погрешној особи”, “Који сељаклук, све због фотки и Инстаграма. Таквој не бих била ни кума ни пријатељица!”

