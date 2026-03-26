Хороскоп за четвртак: Ракови добијају позив од бивше љубави, Ваге траже равнотежу

26.03.2026

07:41

Ево шта звијезде предвиђају за сваки знак за четвртак, 26. март.

Ован

Посао : Неочекивана идеја би вам могла дати предност у односу на друге. Не оклевајте да је поменете, чак и ако дјелује ризично.

Љубав : Привући ће вас неко ко иначе није ваш тип. Дајте себи прилику да будете изненађени.

Здравље : Вишак енергије тражи излаз - кратка физичка активност ће учинити чуда.

Бик

Посао : Неко ће тестирати ваше стрпљење, али све имате под контролом. Држите темпо и не упуштајте се у свађе.

Љубав : Биће вам потребно више нежности него обично. Отворено покажите шта вам је потребно.

Здравље : Волите рутину, али покушајте да уведете нешто ново у своју свакодневицу.

Близанци

Посао : Информације долазе са свих страна, али једна је кључна - препознајте је. Брза реакција доноси предност.

Љубав : Флерт је у ваздуху, али пазите да не шаљете двосмислене сигнале.

Здравље : Уморни сте од превише размишљања - искључите се на неколико сати.

Рак

Посао : Интуиција вас води у правом смјеру, чак и када логика закаже. Вјерујте том осјећају у стомаку.

Љубав : Неко из ваше прошлости би могао да вам се обрати - одлучите да ли желите да отворите та врата.

Здравље : Потребан вам је мир - чак и кратка пауза у тишини може да вас ресетује.

Лав

Посао : Вријеме је да преузмете иницијативу и покажете шта знате. Неко ће то сигурно примјетити.

Љубав : Привлачите пажњу без напора, али је важно коме је пружате.

Здравље : Осјећате се добро, али не претерујте.

Дјевица

Посао : Ситница коју други превиђају може вам дати велику предност. Обратите пажњу на детаље.

Љубав : Превише анализирате - понекад је боље само осјећати.

Здравље : Блага напетост - опустите се кроз рутину која вам одговара.

Вага

Посао : Наћи ћете се између двије стране - дипломатија је ваше најјаче оружје.

Љубав : Хармонија долази када престанете да покушавате да свима удовољите. Будите искрени према себи.

Здравље : Потребна вам је равнотежа - и физичка и ментална.

Шкорпија

Посао : Не откривајте одмах све карте. Стрпљење вам доноси бољи исход.

Љубав : Интензивне емоције излазе на површину - не бјежите од њих.

Здравље : Потребан вам је вентил за ослобађање од стреса - пронађите свој начин да их се ослободите.

Стријелац

Посао : Нова прилика би могла да се појави изненада – будите спремни да брзо реагујете.

Љубав : Желите слободу, али и блискост – пронађите равнотежу.

Здравље : Вјежбање и свјеж ваздух подижу вам расположење.

Јарац

Посао : Фокус и дисциплина доносе резултате, али не заборавите да направите паузу.

Љубав : Неко више цијени вашу стабилност него што мислите.

Здравље : Обратите пажњу на одмор - исцрпљеност се полако накупља.

Водолија

Посао : Креативно рјешење проблема долази из необичног угла. Пратите своју оригиналност.

Љубав : Привлаче вас људи који вас ментално изазивају - разговор је кључан.

Здравље : Потребна вам је промјена рутине да бисте се боље осјећали.

Риба

Посао : Машта вам помаже да пронађете рјешење тамо гдје други виде препреку. Искористите је.

Љубав : Емоције су појачане - важно је остати приземљен.

Здравље : Посветите се нечему што вас смирује и чини срећним.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

