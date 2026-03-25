Један знак чека разговор који ће све промијенити

АТВ

25.03.2026

17:28

Фото: Unsplash

Шкорпију ускоро очекује разговор који би могао промијенити баш све.

Иако припадници овог знака често д‌јелују снажно, сабрано и као да увијек имају контролу над ситуацијом, испод површине се неријетко крију дубоки немири, питања без одговора и емоције које су предуго остале неизговорене.

Управо зато, оно што слиједи неће бити тек обична размјена ријечи, него тренутак истине који ће донијети велики преокрет.

Напет разговор

Пред Шкорпијом је напет разговор у којем више неће бити простора за ћутање, избјегавање или одгађање онога што се мора рећи.

Могуће је да је ријеч о љубавном односу који већ дуго стоји на климавим ногама, породичној ситуацији која тражи јасноћу или пословном односу у којем су границе одавно постале нејасне.

У сваком случају, биће то разговор након којег ништа више неће остати исто.

За Шкорпије је посебно изазовно то што ријетко откривају све шта осјећају.

Меркур иде директно: Доносите судбоносне одлуке о љубави, послу и новцу

Често посматрају, анализирају и чувају своје мисли за себе, али када дођу до тачке пуцања, повратка више нема.

Овај пут управо би искреност, колико год била неугодна, могла постати њихов највећи савезник.

Истина која ће изаћи на вид‌јело можда ће у први мах шокирати, али дугорочно доноси олакшање и осјећај да је коначно скинут терет с леђа.

Почетак новог периода

Иако ће цијела ситуација бити прожета тензијом, овај разговор не треба посматрати само као крај нечега.

За Шкорпију би он могао означити и почетак сасвим новог периода.

Након суочавања долази јасноћа, а с њом и могућност да донесе одлуке које су одавно чекале прави тренутак.

Звијезде поручују да је пред Шкорпијама важна животна лекција: понекад управо они разговори којих се највише бојимо отворе врата промјенама које су нам најпотребније.

А за овај знак, једна искрена и напета расправа заиста би могла промијенити све.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хороскоп

астрологија

Више из рубрике

Планета, свемир

Занимљивости

Меркур иде директно: Доносите судбоносне одлуке о љубави, послу и новцу

2 ч

0
Нино Корси

Занимљивости

Мјесец дана у Италији потпуно бесплатно: Могуће је, ево и како

3 ч

0
Прољеће-жена

Занимљивости

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

3 ч

0
Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

Занимљивости

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

8 ч

0

18

58

Централне вијести, 25.03.2026.

18

57

Преминуо чувени Ален Бибић

18

56

Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

18

48

Има само 18 година и већ вози камион: Мартина одушевила све

18

39

Шта нас чека за Ускрс - објављена прогноза

