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„Дани Крфске улице“: Бањалучко насеље слави 40 година постојања

Аутор:

АТВ
14.06.2026 19:21

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Крфска улица
Фото: ATV

Свједоци смо томе да живимо у времену када су људи све отуђенији. Комшије више нису толико блиске, а свакодневне бриге не остављају пуно времена за дружење. Управо таква реалност била је повод мјештанима бањалучког насеља Обилићево да богатим цјелодневним програмом испуњеним дружењем, забавом, спортским и едукативним садржајима, обиљеже 40. рођендан свог насеља.

За посјетиоце су организоване бројне активности, превентивни прегледи, дјечије игре, музички програм, спортске активности, као и дружење са фудбалерима ФК Борац.

"Идеја је кренула од тога што смо у неформалном разговору хтјели да замијенимо клупе које су биле дотрајале на овом шеталишту крај Крфске улице, а онда је некоме пало на памет да је сада Крфској улици 40 година. 1986. смо ми доселили овдје у ових првих пет ламела, а сада се Крфска улица изградила и у пуном је сјају", рекао је Слободан Станаревић, организатор манифестације „Дани Крфске улице“.

Добро позната бањалучка лица најљепше успомене из дјетињства вежу управо за Крфску улицу.

"Заиста је задовољство бити данас у улици у којој сам одрастао, са својим комшијама, пријатељима. Све генерације су ту, моји пријатељи и њихова дјеца, пријатељи мојих родитеља. Заиста фантастичан повод да урадимо нешто добро за улицу коју сви волимо", рекао је Никола Шобот, в. д. директора УКЦ-а.

"Ово је моја сигурност. Ја сматрам да је ово најљепше и најмирније насеље у граду. Чини ми се да свака од ових клупа познаје једну нашу успомену. Одрасла сам уз заиста дивне људе, а било би лијепо да и данас дјетињство изгледа тако. Судећи по овом догађају, дјеца су и даље ту, играју се и уживају испред зграде. Ово је заиста оаза најљепших успомена", рекла је Верица Калаба, уредник на АТВ-у.

Данас, као и прије 40 година, Крфску улицу испуњава дјечији смијех и игра.

"Излазимо напоље, играмо се. Чувамо нашу Бањалуку и уживамо у њој",

"Излазимо напоље, дружимо се лијепо са другарима и баш нам је супер",

"Овдје је баш лијепо живјети. Имам пуно другара и супер ми је", наводе млади Бањалучани.

Данас је, можда више него икад, важно да његујемо осјећај заједништва, комшијске и пријатељске односе, а мјештани Обилића дали су озбиљан задатак и другим насељима. Осмијеси на данашњој манифестацији доказ су и да се исплати.

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Тагови :

Бањалука

Дани Крфске улице

Крфска улица

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