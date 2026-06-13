ГрО СНСД покреће „Безбједно насеље“ за Лауш

Аутор:Милица Марјановић
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Пожар, насиље у породици, вршњачко насиље и експлозија у камиону Чистоће, само су неки од инцидената који су у посљедње вријеме привукли пажњу јавности у бањалучком насељу Лауш.
Ипак, већина становника овог бањалучког насеља кажу да се, упркос свему, и даље осјећају безбједно и да појединачни случајеви не могу да промијене њихову слику о мјесту у којем живе.
„Ја се осјећам безбједно, такав је живот и саставни дио живота нема ту правила“.
„Осјећам, то је неки инцидент, несмотрен, нисмо добри примјери нисмо добри ми као становници не пазимо о чистоћи града“.
„Не бих баш рекла да је безбједно, нисам баш толико упозната али мислим да више није толико безбједно“.
Иако Лауш није међу насељима која предњаче по броју кривичних дјела, одређени проблеми ипак постоје. Од брзе вожње и оштећених саобраћајница, до дивљих депонија и уништених аутобуских станица. Управо због тога, у Мјесној заједници вјерују да би пројекат „Безбједно насеље“ могао допринијети већој сигурности и квалитетнијем животу грађана.
„Проблема има доста, али исто тако морам да кажем да се већ имам информације да се креће у реализацију након годину дана клизишта која су на два три мјеста евидентирана да су расписани позиви били за извођење радова тако да не могу да кажем да нема помака“, рекла је Милана Мишић, предсједник мјесне заједнице Лауш.
Да би предложене мјере што прије заживјеле на терену, потребно је да се о њима расправља и на наредној Скупштина града, поручују из Градског одбора СНСД-а, који је и покренуо пројекат ''Безбједно насеље''.
„Да видимо на кључним мјестима да се обезбиједи прије свега видео надзор, да се могу пратити активности 24 сата, видјећемо да се поставе такође лежећи полицајци тамо гдје неопходно и наравно да се укључе адекватне институције са локалног нивоа, социјални рад и МУП како би у сарадњи направили оно то је циљ да будемо сви безбједни“, поручио је предсједник ГрО СНСД-а Бања Лука, Горан Маричић.
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Подршку пројекту даје и градоначелник Бањалуке. Из Градске управе поручују да су спремни да, у сарадњи са МУП-ом, раде на унапређењу система видео-надзора и примјени савремених технолошких рјешења која би могла допринијети већој безбједности грађана.
„Мени је то уреду, свака добра иницијатива, видјели смо ове ствари који су се дешавале оно што може да уради град треба да уради, оно што могу наше комуналне услуге и инспекције контроле и треба да ураде“, рекао је градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
Безбједност није питање једног догађаја, већ континуираног рада институција и заједнице, сагласни су и грађани и надлежни.
Иако су посљедњи инциденти узнемирили дио становника овог насеља, грађани поручују да Лауш остаје мирно мјесто за живот, управо зато грађани очекују да предложене мјере додатно унаприједе безбједност и допринесу већем осјећају сигурности свих који овдје живе.
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