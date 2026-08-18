Њемачка најављује ново продужење граничних контрола

Коментари:0
Њемачки министар унутрашњих послова Александер Добринт најавио је данас ново продужење граничних контрола, четврти пут од 2024. године, што ће учинити да границе Шенгенског простора буду затворене дуже него што је планирано.
Граничне контроле на спољним границама Немачке биће продужене за још шест мјесеци, до средине марта, преносе медији наводећи да је Добринт о томе званично обавијестио Европску комисију.
- Развој догађаја на европским спољним границама показује да сузбијање илегалних миграција и даље захтијева контролу - изјавио је Добринт. Иако би границе унутар ЕУ требало да буду отворене, од 16. септембра 2024. године поново су успостављене контроле на свим спољним границама Њемачке.
Тадашња министарка унутрашњих послова Нанси Фезер наредила је ову мјеру како би се смањио број илегалних улазака у Њемачку.
Претходних година, контроле су због илегалних миграција већ биле уведене на границама са Пољском, Чешком, Аустријом и Швајцарском.
Упркос све бројнијим критикама ова законска мјера већ је три пута продужена, посљедњи пут до средине септембра 2026. године, а ако Европска комисија не буде имала примедби нов продужење ће бити на рок од шест мјесеци, до средине марта 2027. године.
Према Шенгенском споразуму државама чланицама ЕУ је дозвољено да врше граничне контроле само у случају изузетних околности, а ова рестриктивна мјера је замишљена као привремена и нужна".
Најновије
Најчитаније
22
57
22
41
22
40
22
13
22
12
Тренутно на програму