Кина отворила пут који мијења све: До Европе стижу двоструко брже, Трамп већ дигао узбуну

Аутор:АТВ редакција
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Кинески теретни брод „Дубаи тауер“ (Dubai Tower) испловио је из луке Нингбо-Џоушан, чиме је отворена прва редовна линија овог типа, којом ће роба „арктичком рутом“ за двоструко мање времена стизати до Европе. Глобално загријавање отворило је могућност да овај 7.400 километара дуг поморски пут, који пролази поред Гренланда, постане „Суецки канал 21. вијека“. Трамп је још почетком године подигао узбуну због наводне „најезде кинеских бродова“.
Једном седмично, почевши од 15. августа, успостављена је поморска линија којом ће кинеска компанија „Си леџенд“ (Sea Legend) превозити робу из луке Нингбо-Џоушан до европских лука за 20 дана, односно двоструко брже од традиционалних поморских путева који воде кроз Суецки канал или око Рта добре наде.
Кинези су ову руту „пробили“ почетком године, када је брод „Истанбул бриџ“ (Istanbul Bridge) до Велике Британије, упркос лошем времену, допловио за 20 дана, чиме су постављене основе новог поморског пута, далеко од проблема које су проузроковали сукоби на Блиском истоку.
Истовремено, ова рута дио је „Поларног пута свиле“, који су кинеске власти још прије безмало десет година дефинисале као стратешки важан пут за извоз робе на Запад.
Осим Кинеза, и остале бродарске компаније преусмјеравају транспорт ка арктичкој рути, којом је прошле године прошло двадесетак теретних бродова. Западни извори тврде да већина тих бродова припада руској „тајној флоти“ танкера, који на овај начин заобилазе санкције.
Дозволе за пролазак овом рутом издала је руска компанија „Росатом“, која обезбјеђује и атомске ледоломце који крче пут теретним бродовима.
Амерички предсједник Доналд Трамп је, одмах затим, упозорио да су воде око Гренланда „преплављене“ кинеским бродовима, представљајући овај догађај као додатни разлог за преузимање контроле над овом територијом.
„То је сада стратешко питање. Гренланд је преплављен кинеским и руским бродовима. Гренланд нам је потребан због националне безбједности, а Данска то не може да уради“, рекао је Трамп.
Данска је одбацила Трампове тврдње, наводећи да нема говора о инвазији кинеских ратних бродова, али да су Сједињене Америчке Државе више него добродошле да инвестирају у Гренланд.
И локалне, гренландске власти придружиле су се овом позиву, тражећи да се о даљем развоју ситуације стране договоре на тројном састанку званичника САД, Данске и Гренланда.
Кинези су, пак, позвали Трампа да престане да призива измишљену „кинеску пријетњу, како би створио предуслове за себичне интересе“.
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