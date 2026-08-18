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Невјероватан призор усред сезоне пожара: Из полицијског аута избачен жарећи опушак

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18.08.2026 22:09

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Невјероватан призор усред сезоне пожара: Из полицијског аута избачен жарећи опушак
Фото: Printscreen

Док се ватрогасци широм хрватске обале и острва данима боре с пожарима, а грађанима се свакодневно упућују апели да буду максимално опрезни и не пале ватру на отвореном, са острва Угљана стиже снимак који је изазвао бројне реакције.

Наиме, на видео-снимку који је достављен једном хрватском порталу види се како особа из службеног полицијског возила кроз прозор избацује жарећи опушак цигарете директно на цесту.

Посебно забрињава чињеница да је ријеч о службеном возилу полиције, институције чији припадници свакодневно учествују у контроли поштовања закона и апелују на грађане да се одговорно понашају због великог ризика од пожара.

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"Полицијски службеници требало би да буду примјер"

Снимак је забиљежио читалац који је изразио огорчење због поступка особе из полицијског возила.

Како је навео, посебно је проблематично што је ријеч о службеној особи која би својим понашањем требало да представља примјер грађанима.

У тренутку када су велики дијелови хрватске обале изложени повећаном ризику од пожара, чак и наизглед безазлен поступак попут бацања опушка може имати озбиљне посљедице.

Жарећи опушак у сувој трави, макији или другом лако запаљивом растињу може бити довољан да изазове пожар, посебно током високих температура и сушног периода.

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Правила морају важити за све

Овакав случај посебно је проблематичан управо због поруке коју шаље јавности. Док се грађани и туристи упозоравају да не бацају опушке и да буду опрезни због опасности од пожара, од припадника полиције очекује се још виши ниво одговорности.

Редакција портала Морски.хр због тога је од надлежне полицијске управе затражила појашњење догађаја, као и информацију о томе да ли ће бити утврђен идентитет особе која је бацила опушак те да ли ће против ње бити покренут евентуални дисциплински поступак.

Према хрватским прописима, за бацање опушка из возила предвиђена је новчана казна, док су посљедице знатно озбиљније уколико такав поступак доведе до избијања пожара. Управо је то и кључна ствар: правила о заштити од пожара морају важити за све – без обзира на то да ли је ријеч о обичном грађанину, туристи или службеној особи.

Одговор полиције биће објављен накнадно.

Снимак погледајте на линку ОВДЈЕ.

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Тагови :

Полиција

opušak

Хрватска

пожар

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