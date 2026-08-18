Драма у Хрватској: Затвореник побјегао полицији!

Аутор:АТВ редакција
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Један од притвореника данас је побјегао из Жупанијског суда у Великој Горици и још увијек је у бјекству, сазнаје 24сата. Мушкарац је на суд доведен у полицијској пратњи због одлуке о одређивању притвора, јер није поштовао судску одлуку.
Како сазнаје 24 сата, мушкарац је раније већ био у затвору, а чим је изашао на слободу, почео је да упућује пријетње бившој ванбрачној супрузи. Одмах је ухапшен и доведен на суд у Великој Горици.
"Полицајци су га са лисицама водили, а он им се отргао и дао у бекство. Полицајци су трчали за њим, али нису успјели да га ухвате", кажу сведоци из суда.
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