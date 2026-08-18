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Кажњен са 600 евра због Инстаграм сторија: Ево шта је било у објави

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:35

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Фото: Pixabay/Memed_Nurrohmad

Због објаве фотографије на Инстаграм сторију недавно је на Општинском суду у Вараждину осуђен Н. Д. (20) из околине тог мјеста.

На спорној фотографији младић чучи испред полицијског аута и показује средњи прст на обје руке. Уз фотографију је додао и пјесму Хрватска полиција групе Г7.

Суд је закључио да је младић том фотографијом омаловажавао државно тијело, односно полицију, приликом обављања службе те да је објавом споменуте пјесме додатно нагласио свој негативни став према полицији и полицијским службеницима, пише Јутарњи лист.

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Тиме је, према одлуци суда, починио прекршај против јавног реда и мира те је кажњен новчаном казном од 600 евра.

Н. Д. се није појавио на изрицању пресуде, а суд је одлучио да има довољно доказа како би га се осудило и без изношења обране. Осим казне, Н. Д. мора платити 600 евра трошкова поступка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вараждин

Хрватска

Казна

Инстаграм

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